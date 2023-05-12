4月信贷节奏重归平稳 货币政策有力支持经济复苏
人民网北京5月12日电 （记者罗知之）人民银行11日发布的4月金融统计数据报告显示，4月末，广义货币（M2）余额280.85万亿元，同比增长12.4%。4月份人民币贷款增加7188亿元，同比多增649亿元。4月末社会融资规模存量为359.95万亿元，同比增长10%。专家指出，4月新增人民币贷款和社会融资规模数据同比继续多增，M2同比增速维持高位，表明货币政策对经济复苏提供有力支持。
4月末广义货币（M2）余额同比增长12.4%，狭义货币（M1）余额同比增长5.3%。“M2同比增速维持高位，与名义GDP同比增速基本匹配，反映出目前国内货币环境保持合理充裕，继续为经济复苏提供有力支持。”光大银行金融市场部宏观研究员周茂华说。
民生银行首席经济学家温彬表示，4月M2同比增长12.4%，增速比上月末低0.3个百分点，比上年同期高1.9个百分点。一方面4月居民存款减少1.2万亿元，同比多减4968亿元，主要是在资本市场和理财市场回暖背景下，居民储蓄有所分流；另一方面4月份财政存款增加5028亿元，同比多增4618亿元，财政资金回笼也制约了M2增长。
数据显示，4月份，人民币存款减少4609亿元，同比多减5524亿元。其中，住户存款减少1.2万亿元，非金融企业存款减少1408亿元，财政性存款增加5028亿元，非银行业金融机构存款增加2912亿元。
“住户部门存款减少更多反映了居民消费和投资意愿有所改善。”仲量联行大中华区首席经济学家兼研究部总监庞溟对记者表示，服务消费的发力，叠加线下消费场景回到正常，带动消费意愿提升。此外，4月末银行理财存续规模较3月末稳步回升，说明住户部门存款也有向投资端释放。
新增贷款方面，4月份人民币贷款增加7188亿元，同比多增649亿元。从信贷结构看，4月住户贷款减少2411亿元，其中，短期贷款减少1255亿元，中长期贷款减少1156亿元；企（事）业单位贷款增加6839亿元，其中，短期贷款减少1099亿元，中长期贷款增加6669亿元，票据融资增加1280亿元；非银行业金融机构贷款增加2134亿元。
“4月新增贷款环比出现显著的季节性回落，且在基数偏低情况下，同比仅多增649亿。核心原因在于，一季度信贷投放前置明显，受信贷额度控制约束，银行会在二季度有意放缓信贷投放节奏，同时，一季度信贷的大规模投放可能对信贷项目储备造成一定透支。”东方金诚首席宏观分析师王青说。
温彬认为，4月信贷投放呈现季节性回落，信贷节奏趋于平稳。居民贷款再次下降，减少2411亿元，同比多减241亿元，短期贷款和中长期贷款均出现回落，居民消费信心和购房意愿仍需进一步稳固。
4月份，社会融资规模存量同比增长10%，与上月持平，继续保持平稳，社会融资规模增量也保持同比多增。温彬指出，4月财政政策前置发力，政府债净融资占新增社融规模的37.28%；新增人民币贷款占新增社融规模的36.32%。此外，当月委托贷款、信托贷款和未贴现银行承兑汇票三项表外融资有所改善。
“由于去年同期基数明显偏低，4月新增社融各分项普遍实现同比多增，仅企业债券融资和股票融资同比有所少增。”东方金诚首席宏观分析师王青表示，4月企业债券融资同比、环比均为少增，这主要受城投融资监管趋严，以及贷款利率偏低导致企业债券融资需求下降影响。
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