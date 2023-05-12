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中国农业银行发布《2022年三农金融服务报告》

2023年05月12日10:40 | 来源：中国新闻网
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原标题：中国农业银行发布《2022年三农金融服务报告》

　　近日，中国农业银行发布《2022年三农金融服务报告》，这是该行连续第15年发布“三农”金融服务报告。

　　2022年，农业银行围绕服务乡村振兴领军银行战略定位，加大农业农村金融资源投入，持续推进科技创新赋能，金融服务乡村振兴取得显著成效。截至2022年末，乡村振兴领域贷款余额7.31万亿元，较年初增加1.11万亿元，增速17.9%，高于全行2.8个百分点。贷款年增量首次实现超万亿元。

　　农业银行保持帮扶政策稳定连续，倾力支持巩固拓展脱贫攻坚成果。加大脱贫地区特色产业发展、乡村建设、易地搬迁后续帮扶等的信贷支持力度，大力支持脱贫人口增收致富，突出做好国家乡村振兴重点帮扶县金融服务，创新推广“富民贷”产品，扎实推进定点帮扶和非信贷帮扶行动。截至2022年末，在832个脱贫县贷款余额1.69万亿元，较年初增加2253亿元，增速15.4%。在160个国家乡村振兴重点帮扶县贷款余额3149亿元，较年初增加481亿元，增速18.4%。“富民贷”余额116亿元，支持农户14.6万户。

　　农业银行聚焦重点领域，助力全面乡村振兴。把服务粮食安全作为乡村振兴金融服务的首要任务，实施金融服务种业振兴行动，大力支持耕地质量提升，提供“从田间到餐桌”的粮食全产业链金融服务。大力支持乡村产业发展，聚焦乡村重点行业、重点领域、重点主体，出台差异化信贷政策，开展特色产品创新，探索有效服务模式，努力将产业链主体留在县域、增值收益留给农民。加大乡村建设支持力度，创新专属信贷产品和多元化融资模式，做好农村人居环境建设、城乡公共服务提升、县域农村居民消费升级金融服务。围绕农村农业减排固碳，积极构建包括绿色信贷、绿色投行、碳金融、绿色债券等多层次、立体化绿色金融体系，助推农业农村绿色转型升级。积极探索农地金融、农村集体经济组织金融服务模式，推动释放农村资源资产金融权能。截至2022年末，农业银行粮食重点领域贷款余额2359亿元，增速22.5%；种业领域贷款余额282亿元，增速81.7%。乡村产业贷款余额1.39万亿元，增速22.4%。乡村建设贷款余额1.56万亿元，增速21.6%。县域绿色信贷余额超过1万亿元，占全行绿色信贷余额40%以上。

　　农业银行强化金融科技赋能，大力提升乡村振兴金融服务数字化水平。创新推广农户专属融资产品“惠农e贷”、农业龙头企业“龙头e贷”“智慧畜牧贷”等系列线上产品，努力为广大农民提供高效便捷的现代金融服务。围绕乡村产业、智慧政务、惠农服务三大重点领域，加快推进涉农场景建设，推出特色场景平台，积极推动涉农场景与金融服务融合。大力推广农村集体“三资”管理平台、乡镇治理平台、县域数字化治理平台等多层级治理场景平台，助力县域和农村治理现代化。不断丰富手机银行“三农”特色功能，大力推广创新手机银行乡村版，推出藏文、维文等少数民族语言功能。截至2022年末，农业银行“惠农e贷”余额7477亿元，较年初增加2031亿元，累计服务1500多万农户。农村集体“三资”管理平台已在1488个县上线，覆盖14.8万个行政村；1819个乡镇入驻乡村治理平台；“智县”已在16个省50个县推广。手机银行县域个人注册客户超2亿户，手机银行乡村版月活客户数达1744万户。

　　农业银行发展农村普惠金融，为县域农村客户提供更具温度的服务。加大普通农户、新市民、县域小微企业信贷投放，支持农村普惠客户发展生产改善生活。下沉服务重心，将全行超65%的新设、迁建网点布局到县域、城乡结合部和乡镇地区，进一步拓展农村基础金融覆盖面。积极做好惠农资金、边远地区、公益事业金融服务，不断丰富普惠金融内涵。坚持向“三农”客户减费让利，推动平抑农村金融市场价格。截至2022年末，农业银行农户贷款(人行涉农贷款口径)余额2.21万亿元。普惠金融领域贷款余额2.57万亿元，较年初增长5646亿元。在县域设立网点1.26万个，占全行网点的56%；惠农通服务点乡镇覆盖率94.1%；移动服务车办理业务20.4万余笔；远程银行累计服务“三农”县域客户4626万人次；组建1.75万支先锋队，累计进村服务148万次。

　　农业银行秉持合作协同理念，汇聚内外部合力服务乡村振兴。进一步深化政银、银企、银担合作，全方位推动各条线各部门联动协作，汇聚投资、理财、人寿、租赁等农银系子公司力量，聚集更大更多能量共同服务乡村全面振兴。截至2022年末，与全国工商联开展“金融服务进民企”专项活动，为超过5万家下乡民企提供金融支持，信用余额超过5000亿元。已与所有省级农担公司合作开展业务，贷款户数超26万户，贷款余额达752亿元，位居同业前列。农银投资乡村振兴领域累计投资超过345亿元，在总投资规模中占比超25%。农银理财存续乡村振兴惠农和共同富裕系列产品规模合计655亿元，较上年末增长59%。

　　农业银行坚持改革创新驱动，为乡村振兴金融服务提供有力支持保障。农行“十四五”规划中明确“服务乡村振兴的领军银行”战略定位，制定《农业银行“十四五”时期服务乡村振兴工作规划》，出台年度服务乡村振兴支持政策和工作要点，做好乡村振兴的统筹规划。单独安排信贷计划，倾斜配置业务资源，加快政策产品和服务模式创新，优先满足服务乡村振兴需要。通过加强县域支行领导班子建设和青年英才开发、加大县域员工招聘补充力度、倾斜培训资源、开展驻县帮镇扶村富民行动和“双百”干部人才结对帮扶计划等多种方式，多措并举培育建设“懂农业、爱农村、爱农民”的乡村振兴金融服务队伍。截至2022年末，农业银行“三农”专属信贷产品总数已达273项，其中当年创新推出54个；已派出4000余人赴地方政府挂职开展乡村振兴帮扶工作，其中160个国家乡村振兴重点帮扶县实现帮扶干部全覆盖。

(责编：董童、李源)
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