人民网记者 乔业琼

2023年是全面贯彻党的二十大精神的开局之年，也是实施“十四五”规划承上启下的关键之年。在全球经济增长乏力、多个主要经济体面临经济下行风险之时，中国经济巨轮如何乘风破浪、行稳致远，成为各方关注焦点。为此，人民网《对话企业家》栏目推出“百家企业谈信心”特别策划，邀请100家行业头部企业负责人，围绕目标落实、稳定预期、创新发展等议题，传递正面声音、提振发展信心、激励使命担当。

嘉宾：碧迪医疗全球高级副总裁邓建民

人民网：近日，中国政府召开了全国两会。作为中共二十大之后的重要会议，您关注到此次会议传递出的一个最强的信号是什么？您有何认识体会？

邓建民：让我印象最为深刻的是，政府工作报告中对于高质量发展的一系列论述，充分展现了中国政府积极保持经济健康发展的决心，以及以人民为中心的发展思想。

中国人民收入水平和生活质量不断提高，为各国企业拓展业务、提供高质量产品和服务搭建了广阔舞台，也对企业提供的产品和服务提出更高的期待和要求。这与碧迪医疗持续不断探索、升级本土化创新之路的战略是不谋而合的。

碧迪医疗一贯强调以技术创新为驱动，进入中国近30年来，我们也始终坚持“以患者为中心”的企业价值观，践行“植根中国、服务中国”的战略，围绕中国患者的需求不断创新，帮助他们解决临床问题、获得更好的医疗体验。为此，碧迪医疗也做了许多尝试，如创新支付方式，与保险公司合作设立特定的医疗保险项目；在海南博鳌乐城国际医疗旅游先行区率先引进先进产品在华首发，让部分患者可以提前使用起来；用数字化、智能化的手段，提升先进产品和服务的患者可及性等等。

春风杨柳万千条，六亿神州尽舜尧。从2023年的这个春天开始，我们希望能和中国一起步入经济发展的快车道，开展追求幸福生活的新征程。

人民网：多个国际机构预测，2023年中国经济将进入整体恢复阶段。您对明年中国经济形势有何预判？贵公司会否有计划进一步加大对中国市场的投入？

邓建民：2023年是改革开放45周年，近半个世纪以来，中国取得了举世瞩目的辉煌成就。虽然受到国内外经济环境变化带来的巨大压力，但中国经济韧性强、潜力足、长期向好的基本面没有改变。中国经济近5年的年均增长在5%以上，好于全球平均水平。中国依然是全球经济增长主要引擎，也是全球企业发展壮大必须深耕的热土。

今年全国两会，中国将GDP的增长目标定在5%左右，明确提出要更大力度吸引和利用外资，体现了中国政府对于外资企业在华发展的鼓励和支持，尤其是对落实好外资企业国民待遇、做好外资企业服务工作的重视，更是让我们感到信心大振。

近年来，受益于审评制度改革，碧迪医疗有多款创新产品都通过丰富可靠的境外临床数据在国内获得批准上市，同时得益于更加清晰高效的审评流程，碧迪创新产品在国外上市后得以尽快进入中国市场，满足中国的患者和医师的临床需求，提供独特的临床价值。

另一方面，我们也在持续加强本土生产、扩大本土产能，推动产品国产化，同时通过提升供应链稳定性，提高对客户的响应效率，最终更好地服务中国患者与医护。令我们自豪的是，碧迪医疗近期实现了又一重大突破，是乳腺筛查领域的一款全新产品，不仅能为中国医患提供新价值，我们未来还计划将这款产品带往全球，惠及更多患者。

中国政府对于高质量发展的追求，让我们对自己有了更清晰的定位，对外资企业的支持，也让我们更有信心和动力加速深耕中国市场。碧迪医疗将会从如何更好地满足中国人民需要的角度，去思考我们的业务发展。

人民网：您看好2023年中国市场哪些行业的发展前景？您所负责的企业将有何新动作、新布局？它将给世界与中国市场带来什么样的价值？

邓建民：21世纪以来，中国医疗器械市场整体步入高速增长阶段，年复合增速超过10%，增速领跑全球医疗器械市场。2021年，中国的医疗器械市场规模已位居全球第二；预计未来10年，中国医疗器械市场仍将保持两位数的高速增长。结合中国对于高质量发展、对外开放的坚定推进，全球医疗创新技术落地中国发展早已成为一种必然趋势。

为此，碧迪医疗也早早进行了布局。

一方面，碧迪医疗近年来不断加大力度培育本土创新，确立了以上海为创新设计中心及多功能实验室，苏州为实验室工程中心的“研发双中心策略”，力求基于中国市场需求优化产品功能、加速产品落地，更好地满足本土市场未竟之需、造福更多患者。“碧迪医疗大中华区创新中心”已落址杭州市拱墅区，并预计将于今年对外开放。这是碧迪医疗的首家综合性创新中心，下设四大板块，分别为数字化创新中心、创新平台、用户体验中心、专业培训中心。该中心将借助杭州强大的创新资源基础，打造开放生态的医疗创新能力中心。 碧迪医疗将以此为新起点，进一步加强公司的本土化创新能力；同时以公司的创新科技、数字化能力、专业化培训资源为依托，进一步加强本地化产研合作、人才培养，与产业各方通力协作，通过构建开放的医疗创新生态，共同描绘医疗创新赋能城市发展的新蓝图，赋能中国医疗行业高质量发展。

另一方面，碧迪医疗也将继续担起行业领袖责任，通过加强与“产学研医”多方的沟通与配合，推动行业开放创新、转型，致力打造协作共赢的产业生态圈。在第四届和第五届进博会上，碧迪医疗连续两年担任进博会展盟医疗器械专委会会长单位。专委会一方面抓住创新孵化和开放交流两大核心，开展高质量的“引进来”，实现“人无我有、人有我优”的独特优势；另一方面，扮演桥梁角色，联结政府、投资、产业等各方生态伙伴，为这些世界级的医疗创新科技，构筑深层次的国家级市场准入和孵化赋能体系，实现从“展品”到“产品”的转化。

正所谓“以梦为马，不负韶华”，我们不但要“植根中国，服务中国”，更希望“立足中国，服务世界”。

(责编：乔业琼、吕骞)

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