原标题：一城一云，助力城市数字经济高质量发展

5月11日，由赛迪网、《数字经济》杂志社联合主办的“DDIS2023首届数字驱动创新峰会”在北京举行，峰会以“新要素、新生产、新经济”为主题，汇聚全球顶级数字经济企业负责人、研究机构专家、商界领袖，围绕数字经济和城市云建设，华为云计算战略部部长王丰分享了主题为《一城一云，赋能城市数字经济高质量发展》的演讲。

数字经济与实体经济深度融合是必然之路

数字经济是引领国家创新战略实施的中坚力量，数据作为生产要素能够催生和推动数字经济新产业、新业态和新模式的发展，是促进数字经济高质量发展重要的抓手。

会上，王丰谈到对数字经济发展趋势，他表示，疫情以来，人们的日常生活、工作以及商业活动都搬到了线上，整个数字经济因为疫情加速了，同时，研究发现中等收入国家，数字经济发展空间更大，发展势头更为蓬勃。最后从绿色节能的角度上看，数字行业碳足迹排放只占了2%，通过数字化的手段帮助传统工业减少碳排放是未来数字经济的趋势。

随后王丰谈到对数字经济的理解，他表示“数字经济是数字技术大发展催生全新的经济形态，是以数据为关键生产要素，以数字技术创新为核心驱动力，以现代信息基础设施为重要载体，通过数字技术与产业深度融合，不断提高经济与社会生活数字化智能化水平，加速重构经济发展与数字治理模式。”

从“政务云”到“城市云”，为城市构筑坚实数字底座

华为城市云有三个阶段发展过程。从政务云应用场景，包括一网统管、一网通办，随后发展以政务为基础，向视频云、智慧城管、智慧应急等城市领域延伸多场景丰富应用，从原来政务上云承载整个城市的教育、文旅、环保、产业等各个领域，加速了政府应用现代化，支持高效能数字政府、高品质数字社会和高质量数字经济的全面发展。

王丰谈到，“通过建立城市统一医疗影像云，把每一位患者在医疗影像花费成本降低30%，确实带来民生上的普惠。城市云统揽城市数字经济规划和数字底座，对于城市物流服务、农业服务、人才培养可以提供非常好数字经济的基础。”

城市云底座以更先进完备的技术架构助力城市治理智能化

“对于一个城市需要有数字底座，我们认为也需要城市智能体。业界对‘城市大脑’的概念比较多，一个城市光有大脑可能不行，一个大脑是一个脑袋，我们需要的是城市完整智能体。城市智能体将城市当作‘生命体、有机体’对待，就是要让城市能够像人体一样高效运转，不仅能通过大脑分析问题，还能通过五官感知实时信息、手脚快速处理事项、顺畅的经脉去端到端联接各个身体组织，让城市实现善感知、会思考、可进化、有温度。”王丰表示。

立足城市云数字底座，在这些跨领域业务场景中，城市智能体进一步将智能感知、智能联接、智能中枢和智能应用等能力集融入其中，真正构建了城市级的一体化智能协同系统。以城市智能体架构做规划，从应用小切口入手，跨领域应用落地在城市的不同业务场景中发挥了独特价值。并且通过打造主动式、多层次创新服务场景，精准匹配公共服务资源，这将更好地满足数字经济发展需要，促进智慧城市建设与数字经济协调发展。

依托城市云建设数字经济创新中心，让人才与产业同向共兴

依托城市云来建设打造集“技术赋能、技术创新、人才培养、生态聚集和品牌建设”五大功能于一体的数字经济创新中心，实现技术赋能和商业赋能，通过需求、技术、资金和人才等各方面，来支撑企业的发展。

王丰表示，针对企业发展初创期、发展期和成熟期，华为城市云从数字化诊断、数字化信息化建设、数字化转型、智能化发展各阶段都能提供相应的能力，每个周期可以提供不同场景化解决方案，可以帮助企业快速进入下一跳。

另外是人才，对于一个城市人才是非常重要的。我们面临在全球的竞争，需要把人才储备从IT化、数字化、智能化逐步去升级，通过联合政府、院校、企业、合作伙伴协同投入，建设线上实习实训平台拉动整个产业的发展，实现传统IT型人才向数字化人才过渡，并向未来智能化的人才培养。

华为云，一切皆服务，助推城市数字经济高质量发展

在武汉，武汉云全面承载华为云“一城一云”理念，以“一云三域”为构架，将政务云划分为政务域、创新域与企业域，率先打造了全国第一朵“城市云”，立足于向上辐射周边都市圈与长江经济带，向下延伸协同区县一体化发展，实现业务融合。

在产业赋能方面，“武汉云”成立了武汉数字经济产业创新联合体和武汉数字经济总部区，构建了完整的数字产业生态，以融合创新的方式全方位带动了武汉产业的数字化升级。

在城市生态圈打造方面，“武汉云”服务武汉城市圈，辐射长江经济带，建设“一云三谷”(云总部、光谷、星谷、网谷)协同发展，打造武汉都市圈数字经济赋能中心。以数字基建吸引产业集聚，成功塑造武汉市乃至湖北省的一张云计算产业名片，对数字经济的高质量发展和优质社会的构建均有着积极作用和示范效应。

如今，华为云持续创新，并在国内政务云领域持续多年保持第一的市场份额。从“政务云”到“城市云”再到“城市智能体”，华为云已累计服务了超过800个政务云项目，在全国150多个城市成立了政务云运营中心，助力众多城市实现了从政务云到城市云的平台升级。

华为云持续践行“一切皆服务”战略，通过基础设施即服务、技术即服务和经验即服务三大能力体系，让城市云底座更稳固，让城市数字化更敏捷，让各类政务和城市应用更丰富，始终助力城市数字经济高质量发展。”王丰表示。

(责编：曹淼、李源)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经