近日，中国品牌博览会和中国品牌发展国际论坛于上海世博展览馆隆重举行。博览会期间，中国联通展示了5G网络建设从广到精，5G应用从1到N的跨越，呈现出面向千行百业、千家万户打造的丰富创新产品及服务。

中国联通品牌推介展台。（受访者供图）

数字新时代，联通5G以“让未来生长”为品牌口号，同时以5Gn作为品牌标识，其中“n”代表了无限、无穷、指数级增长，及5G多场景应用的无限可能，象征着未来的新体验、新机遇和新梦想。中国联通方面介绍，联通5G以开放共赢的姿态、以更大力度的举措，与产业各方携手共进，推动5G应用深度和广度双突破，共迎数字世界新未来，共舞数字经济新蓝海，共拓数字经济新空间。中国联通以5G定制服务精准供给，赋能千行百业，取得了积极成效，创新应用涵盖5G+工业互联网、数字政府、智慧交通、智慧医疗、智慧教育等诸多领域，以优质5G网络联接千家万户、千楼万园、千企万厂、千场万景，为客户创造数字工作生活新体验，为千行百业“赋能赋智赋值”，为经济社会高质量发展打造坚实数字底座。

据了解，5G商用以来，中国联通持续不断打造更丰富、更好用的创新产品。在基础产品上，中国联通打造丰富实用的融合套餐，让更多用户体验5G、用好5G；不仅如此，联通5G还率先实现多场景应用商用化，打造了语音与视频一体、现实与虚拟互动、通信与AI融合的5G新通信，给用户带来“清、安、智、炫”的沟通新体验。其中，联通视频彩铃是从“听”到“看”的创新进化，将短视频引入彩铃设置阶段，用户可以发挥创意DIY专属视频彩铃，让用户的沟通体验更个性、更多彩。联通助理提供智能代接、反诈名片服务，实现便捷安心的一体化通信解决方案；联通云盘传输不限速、安全有保障，全家云上共享精彩数智生活。联通5G将科技融入生活，让生活享受科技。同时，联通5G作为“双千兆”户外应用网络，也提供了卓越的用户体验，以超快速率、超大流量、超广覆盖，让用户随时随地畅享5G网络。

中国联通方面表示，公司将持续发挥创新优势，不断讲好中国品牌故事，更向世界传递出中国通信力量的强音。

(责编：董童、李源)

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