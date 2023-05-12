原标题：热泵空调标准发布 助力实现采暖领域“零碳排放”

当前，我国积极稳妥推进碳达峰碳中和，正在经济社会各领域掀起一场系统性的绿色变革。实现“双碳”目标，能源结构变革是减排的有效途径。作为低碳领域内的“资深专家”，高效节能的热泵技术，是采暖领域实现零碳排放的有效技术路径，在热水、供暖应用等方面均已成熟应用且具备发展前景。

在5月11日开幕的中国供热展上，《2022强热（冷）高效型空气源热泵（空调）技术规范》（简称：《热泵空调》标准）在中广欧特斯展会现场发布。据介绍，《热泵空调》标准由中国节能协会热泵专业委员会主编，上海理工大学、浙江中广电器集团股份有限公司（简称：中广电器集团）等参编，已于去年底实施。

“热泵技术因清洁特性，将在‘双碳’工作过程中发挥重要作用。”中国节能协会热泵专业委员会副理事长高屹峰表示，在“双碳”目标大背景下，取暖供热领域电气化势在必行，热泵这一技术突破，催化了热泵空调的普及，这也是大势所趋。

“这个标准属于团体标准，团体标准能够快速适应市场核心技术发展的需求。”据他介绍，“中国节能协会热泵专业委员会是针对国家标准方向，推出了团体标准的榜样。团体标准要求高于传统标准，我们希望能够在热泵空调方向上提出更高要求的标准，来引领新技术、新品类的发展。”

热泵空调标准填补领域技术参数空白

热泵是一种利用高位能（多为电能）驱动，将低位热源（通常是空气、水、土壤/岩土体及低温废热等）的热能转移到高位热源的节能装置。其中，空气源热泵将空气作为热泵的低位热源，通过热泵从中获取热量，此类热泵产品的使用非常便捷。随着热泵技术的发展，兼具冷暖、除湿等功能的热泵产品也逐渐成了舒适家居系统中的核心配置。

随着国民对美好生活需求的不断升级，再加上空调创新技术应用的不断迭代，使得搭载热泵技术的热泵空调产品在寒冷地区和夏热冬冷地区的市场需求呈现持续上升态势。虽然相关低环境温度空气源热泵的产品标准等都已制定，但市场需求偏向于更多兼顾空调性能的热泵产品。

《热泵空调》标准从制热性能角度出发，重新设计和定义了冷暖空调产品，填补了我国在热泵空调领域技术参数的空白，引导热泵空调冷热性能与节能性全面提升，为终端用能电气化的发展需求，助力实现采暖领域“零碳排放”提供了更多具象化的可行性。

业内人士表示，该标准或将打破热泵与暖通赛道边界，甚至可能对已成熟的空调业格局造成一定的影响，而符合该标准的空调将有希望成为“下一代空调”的主流品类。

高屹峰对比了符合新标的热泵空调跟普通空调之间的重要差异：“比如对于低温情况下，热泵空调的运行范围一般要求更广，2022年年底发布的《2022强热（冷）高效型空气源热泵（空调）技术规范》规定热泵空调运行范围为-30℃至47℃，这比普通空调的低温下限要低很多，热泵空调冷暖双高效、双节能的优势很明显。”

“从个人消费者的体验来看，原来的普通空调偏重单冷节能，到了冬天制热效果就不够理想，热泵空调弥补了这一缺陷，契合了消费者对于舒适生活环境的需求。”他介绍。

此外，热泵空调不需要依靠电辅热，却还能保持很高的输送能效，实际上是属于行业的核心技术点，由此催生了很多上游零部件的技术发展。比如：喷气增焓的优化，换热器的设计优化等，如今行业上下游的共同技术创新，促使整个热泵行业高速发展。因此，从行业技术发展与消费者舒适体验等方面来看，热泵空调都带给了我们社会很大的积极影响。

消费者选购有认证标识的热泵空调更放心

在中国供热展开幕当天，“强热（冷）高效型空气源热泵（空调）认证”（简称“热泵空调认证”）标识也正式亮相。高屹峰与中家院（北京）检测认证有限公司副总工程师蔡宁、中广电器集团执行副总裁张树前、中广电器集团研发总监蒋建军等人齐聚中广W4-02展厅，参与首批强热（冷）高效型空气源热泵（空调）认证标识发布活动。

据介绍，近日，权威机构中家院（北京）检测认证有限公司认证了首批强热（冷）高效型空气源热泵（空调）空调产品——中广热泵空调，这批经过认证的中广欧特斯多系列热泵空调产品也相当于拥有了“热泵空调身份证”。在业内人士看来，热泵空调认证标识的亮相是具有多方面的意义。

热泵空调认证标识能够帮助消费者在选购同类热泵空调时，根据权威“身份证”有效识别能效、节能性等均符合标准的热泵空调产品，也有利于倒逼企业与行业朝着更高效低碳的方式持续升级。未来，认准这个标识选购热泵空调，将有望成为更多消费者的共识，也有利于在消费端普及更绿色高效的下一代空调。

“热泵空调”性价比优势是什么？

在“双碳”大目标背景下，各应用场景中能效更高、运行范围更广且更低碳的热泵空调产品迎来广阔的发展空间。来自中广电器检测中心的数据显示，中广欧特斯热泵空调实现了在-20℃的超低温工况下，采暖能力比普通空调高46%，制冷方面在48℃的超高温中运行，制冷能力也比普通空调高出15%。业内人士指出，热泵空调的优势在于：拒绝制冷中庸、制热费电，冷暖双高效、双节能。

据中广电器集团研发总监蒋建军介绍，从初期投资成本上看，热泵空调在与普通空调在相同的能效情况下，价格上是会略高一点点的，但是高得并不多。从长期使用来看，普通空调在进行冷暖调节时需要消耗大量能源，而热泵空调通过强热高效热泵技术进行温度调节，实际使用的综合能效高于普通空调。

“尤其是在冬天制热的时候，普通空调冬天制热想要满足用户的采暖体验，通常要开启电辅热，能耗就会相应地变高。”据他介绍，“热泵空调即使不用电辅热加热，制热能力比普通空调开了电辅热的制热力还要强劲，并且相比普通空调能效至少提高了20%至30%以上。在合理设计和正常使用下，热泵空调初期的投资成本与普通空调的差额一般在2年左右即可收回，因此热泵空调的性价比优势还是比较明显的。”

作为“热泵空调全球创领者”，中广欧特斯多年来一直以热泵技术为核心，为助力“双碳”目标实现贡献了行业领军者的力量。强热（冷）高效型空气源热泵（空调）标准及认证的问世，不仅符合国家节能减排政策，也为我国空调制造业提供了新的发展方向。相信随着企业的不断努力，未来将有更多以更可持续、更环保的方式呈现的科技产品问世。

(责编：董童、李源)

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