人民网记者 杜燕飞

数字化转型在“十四五”期间快速展开，数据资产的价值评估成为热点话题。如何“管好”“用好”数据资产进行评估、交易？怎样应对安全隐私及合规挑战？

有业界人士表示，要以市场需求为导向，健全数据资产的确权体系、探索定价机制、明确收益分配和优化监管质效。从数据要素到数据资产是必然趋势，高质量确权与计量的过程能够更好解放数据资源的价值，推动产业和企业的转型提质发展。

从要素到资产 如何确权和计量

“数据资产有三个关键性问题，即‘权益、定价和稀缺性’。”在近期举办的“数据资产 金融核心竞争力”研讨会上，中国社会科学院学部委员、国家金融与发展实验室理事长李扬表示，目前围绕数据资产确权，还没有成熟的理论和有效的方法。且数据具有可复制性，能够被反复使用，缺少稀缺性，这也是定价和交易机制面临的难题。

此前，国家层面发布的《关于构建更加完善的要素市场化配置体制机制的意见》，明确提出加快培育数据要素市场。数据要素、数据资产，这是当前中国乃至全球数字化发展面临的新课题。有业界人士表示，数字资源不能简单等同于数据资产，需要进行判断是否符合资产的条件。“拥有或控制”和“带来经济利益”是资产最核心的内涵，数据资产是由企业拥有或控制，能够为其带来经济利益的数据资源。

“从消息互联网、服务互联网到价值互联网，这是一个数据交换变为价值交换的过程。数据不是稀缺的，数据应用的场景越多其价值就越高，且在不同场景下，数据的价格也不一样，这给传统认知带来了很大变化。”神州信息董事长郭为认为，从确权、定价、外部性、内部性等以往经济学的基本理念看，数据资产的确权和计量是个全新的课题，这也说明信息化正在向数字化进行迭代。

有业界人士表示，数据资产作为一种新型资产，目前业界通常参考的有历史成本法、公允价值计量法和未来现金流量现值法，这些方法都各有优点和不足，有待进一步探索、梳理和总结。此外，后续计量也是重要的一环，是对数据资产初始计量的完善，涉及到数据资产的使用寿命确定、摊销方法确定、数据资产的减值和处理。

收益如何分配 市场怎样监管

围绕数据资产不同参与主体的收益分配，国家金融与发展实验室副主任杨涛认为，要依据“谁贡献、谁投入、谁受益”的原则，建立基于数据资产的收益分配激励机制，保障数据资产相关方的利益。

业界人士表示，数据收益分配制度与数据产权制度相辅相成，要让数据可收益，建立数据产权制度是必要前提。“我们要建立并完善数据产权制度，让数据资产具有可控性，有利于数据要素的流通、使用，实现价值增值，减少数据权益的纠纷。”

目前，全国多地积极探索数据产权制度。北京、上海、浙江等省市建立数据交易所或数据确权平台。探索完善数据要素产权、定价、流通、交易、使用、分配、治理、安全的政策标准和体制机制。

在监管体系建设上，杨涛认为，目前发改、工信、网信、市场监管、金融监管等部门都承担了一定的职责，在统筹监管上还有提升的空间；部委与地方监管、全球跨境监管也要加强协调统筹。谈及细化顶层设计的举措，杨涛建议，要以目标为导向，理清数据资产应用目标的优先次序；坚持底线原则，设置好“负面清单”防止出现数据垄断、信息非法收集等现象；通过规则先行，既要探索和完善法律法规，又要在短期难以法律规制的领域进行自律约束。

怎样挖掘企业数据资产

“无数据可用”“无可用数据”，是一些企业在数字化转型时遇到的问题。

谈及企业如何探索、把握数据资产的价值，中信建投首席信息官肖钢认为，要制定数字化转型的愿景与规划，将工作过程、指标以数据化的管理呈现，为业务增长提供可持续提升的信息技术服务。设立数字化转型专职组织，使数据能够被统一认知和精准使用，推进数据仓库建设、数据交换系统建设等，明确各部门在数据资产管理中应承担的职责。明确数字化转型工作内容，通过自评估来提升工作效果。

“企业对生产型数据资产、消费型数据资产要进行归类，对哪些是自用、哪些是可以出售的进行重新分类。”上述业界人士说，要对自己的数据资产进行有效披露，展示自身数据资产的投资价值，介绍怎样运营该资产实现收入，以实现这部分数据资产的可量化和有效性。

“企业的数字化转型是一项系统工程，不仅是利用信息技术来促进自身生产经营技术的革新，更是经营理念的革新和管理机制的优化。”天眼查数据研究院高级分析师陈倞表示，对数据资产高质量的确认与计量，可以更好地解放数据资源的价值，对多方参与者有着积极意义，同时也可以促进财务领域的改革。

(责编：郭思邈、吕骞)

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