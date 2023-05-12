人民网北京5月12日电 （黄盛）今日，中国人民银行征信中心发布《郑重声明》表示，征信中心不对外提供逾期记录处理、违规网贷账户关闭、征信修复等相关服务，征信中心唯一官方网站为www.pbccrc.org.cn，官方微信公众号为pbc-ccrc。请认准征信中心官方网站域名和官方微信公众号名称，警惕诈骗分子通过短信、网络聊天软件发送的虚假钓鱼网站。

征信中心表示，当社会公众的信用报告出现不良记录时，应及时还款；对信用报告有异议的，可通过人民银行、金融机构等正规渠道依法理性维权。当诈骗分子冒充金融机构或征信中心客服人员，以“注销白条”“注销校园贷”，否则影响个人征信等理由要求注销账户和清空贷款额度时，一定要提高警惕，不要轻信。

此外，添加好友共享屏幕是虚假征信类诈骗的常用套路。征信中心建议，不轻易下载各类视频聊天软件，不添加私人社交账号与陌生人聊天，更不要共享屏幕进行账户操作，以防账户、存款、贷款、密码等个人信息泄露。对于要求转账或借贷的操作，坚决不予理会，请广大社会公众提高警惕，避免信息或钱财丢失。若有任何疑问或发现仿冒征信中心官方网站及微信公众号的情况，请及时拨打征信中心唯一客服电话400-810-8866举报。

另据了解，征信中心每年向个人提供2次免费查询信用报告的服务，第3次查询征信报告的收费标准为10元/次。除第3次及以上信用报告查询费用外，征信中心不会向社会公众使用征信服务收取任何费用。

(责编：郭思邈、吕骞)

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