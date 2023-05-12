人民网北京5月12日电 （记者杜燕飞）为宣传打击治理电信网络诈骗，营造全民反诈良好氛围，提高公众识诈防诈意识，推动“校园反诈”工作，5月11日，“警银携手 共建平安”反诈宣传活动走进内蒙古农业大学。

活动现场，兴业银行呼和浩特分行有关人员从个人信息保护、用卡安全、反诈法等方面，为内蒙古农业大学师生普及金融知识，开展反诈骗知识问答，播放反诈宣传视频，将真实发生的电信诈骗案例及防范技巧编成脱口秀，提示大家要守护好自己的钱袋子，远离电信诈骗。

内蒙古自治区公安厅有关人员讲解了《反电信网络诈骗法》，用真实的案例普及什么是电信诈骗以及电信诈骗各类常见形式，并对学生群体最容易遇见的校园贷、网贷，冒充熟人、购物退款、刷单兼职、中奖诈骗等诈骗形式进行重点讲解，告诫大家要提高警惕，远离天上掉“馅饼”的诱惑陷阱。

兴业银行呼和浩特分行党委委员李楠表示，通过本次宣讲，提高了师生们识诈防诈意识，进一步维护公众切身利益，践行了银行的社会责任。

据介绍，今年以来，兴业银行呼和浩特分行聚焦《反电信网络诈骗法》普法宣传，加强对买卖、租借银行账户违法行为的危害性、法律责任的风险提示，开展对个人信息泄露的危害性及电信网络诈骗典型案例的宣传，帮助社会公众认识金融市场风险。同时，聚焦重点人群日常金融知识需求，结合受众特点，分层次开展金融知识教育，强化金融风险提示，帮助受众识别、远离非法金融活动。

(责编：郭思邈、吕骞)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经