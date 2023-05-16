安踏集团副总裁 李 玲

润泽智算科技集团股份有限公司董事长 周超男

正威国际集团有限公司董事局副主席 王立刚

仁和（集团）发展有限公司董事 杨 潇

微众银行常务副行长 黄黎明

康师傅控股执行副总裁 王世琦

饿了么总裁 方永新

参与公益事业 积极履行责任

安踏集团副总裁 李 玲

作为一家有使命感的企业，安踏集团一直将高质量增长作为重点，全面磨炼和提升企业韧性。2022年，集团全年收益达536.5亿元。在业绩领跑市场的同时，积极履行民营企业社会责任。同年，集团员工数量同比净增7000人，拉动间接就业岗位超20万个。

2022年，安踏集团投入近13亿元用于创新研发，集团还设立超过2亿元的专项创新基金，用于支持各品牌主要产品的研发创新，鼓励内部孵化创新项目，不断提升产品竞争力。

推动绿色低碳转型。今年3月，安踏集团连续第八年对外发布了年度环境、社会及治理（ESG）报告，在“绿色低碳商品”“绿色供应链体系”“生物多样性保护”三大领域推行ESG战略行动规划。

积极回馈社会，推动公益事业。安踏集团“茁壮成长公益计划”自2017年启动以来，用体育公益助力青少年茁壮成长，覆盖超过1.2万所学校，让490多万名青少年从中获益。目前，安踏集团已经搭建出“集团+基金会”双平台的公益计划，形成了具有高度社会责任感的企业公益及慈善体系。

履行社会责任 共创数字未来

润泽智算科技集团股份有限公司董事长 周超男

润泽科技始终坚持把践行社会责任提升到企业发展的战略高度，坚持以数字之力赋能美好生活。

润泽科技拥有业内领先的大数据中心产业研发、建设、运营服务平台，在一体化数据资源基础底座和智能算力产业等数字经济领域持续性、规模化投入，坚持科学布局、集约发展、有序推进、改革创新，不断打造规模化、数智化、绿色化先进数据中心设施集群。

润泽科技坚定不移走低碳、集约、循环的绿色发展道路，不断尝试通过技术升级、绿色改造、节能管理、智慧运维等方案，为数据中心、智算中心等提供全生命周期的节能减碳服务。2022年，润泽科技完成绿电交易总量达3亿千瓦时，并持续提高绿电消纳能力。

润泽科技积极参与公益事业。生态修复方面，助力重庆市森林火灾灾后生态修复；教育发展方面，开展青海玉树助学、乡村建设公益项目；人才就业方面，支持员工在职学历教育和岗位技能提升教育。

润泽科技已经走过了14年的奋斗历程，我们将继续积极承担和践行企业社会责任，共创更加美好的数字未来。

发挥民企作用 勇担社会责任

正威国际集团有限公司董事局副主席 王立刚

30年来，正威集团在金属新材料领域构建完整产业链，成为碳中和目标实施过程中功能性材料行业的领跑者。正威勇于担当，在慈善公益方面捐赠财物价值超过50亿元。

在产业发展方面，正威坚守实体制造业，完成了在硅基半导体、半导体封装材料、5G新材料和智能终端等多领域产业布局。在区域协调发展方面，正威不断加大在广东惠州、韶关等地的投资力度，助力推动粤港澳大湾区建设；积极响应“一带一路”倡议，在福建、广西、陕西、甘肃、新疆等地建设项目并陆续投产；在四川、贵州等地投资布局，积极投身西部大开发建设；在辽宁、黑龙江等地投资项目并陆续投产，助力东北振兴。在乡村振兴方面，在安徽金寨投资上百亿元，打造矿业、铜产品精深加工、5G新材料等一系列产业振兴项目；在江西莲花等地建设产业园，支持革命老区振兴发展。以此，以产业优势带动上下游企业进驻乡镇，为乡镇带来新的活力。

未来，正威将会和越来越多的优秀企业一起，在行业创新、区域协调发展、乡村振兴、社会公益事业等方面发挥积极作用。

发展健康产品 传播品牌文化

仁和（集团）发展有限公司董事 杨 潇

从江西樟树走向全国，仁和从诞生之初就确立了自身的企业文化。仁和品牌一直坚持将发扬与传播中医药文化作为品牌的发展基调。

通过开启“中药经典名方”项目，挖掘中医药文化中的古方，遵古创新，将传统制剂、炮制工艺与现代化技术相结合。仁和以名老中医的经方、验方为基础，自主研发一批精品中药制剂，实现中医药文化传承与创新发展，为振兴中医药文化添砖加瓦。

从疾病治疗到日常养生，基于传统智慧的中医药都大有可为。仁和在辽宁、上海、江西成立了3家大健康研究院。

结合中医药理论与现代科技研究，发展更多大健康产品，将中医药的应用扩展到生活的方方面面。

仁和还将多个工厂落地乡镇，结合当地的特色产业，助力乡村产业发展。今年，市场已迎来消费与产业双重升级，消费需求加速释放。

未来，仁和将会继续努力，用更有温度的行动，去创造美好生活。

推行普惠金融 服务乡村振兴

微众银行常务副行长 黄黎明

自2014年诞生以来，微众银行深耕普惠金融，聚焦个人客户与小微企业的金融需求，以线上化服务模式让金融服务融入大众生活。

针对小微企业和个体工商户客群，微众银行开发了“微业贷”等产品，通过线上化操作，让用户获取贷款更加灵活、便捷，从而扩大金融服务覆盖面，有效降低金融服务门槛。

截至2022年底，“微业贷”累计授信客户超110万家，年营业收入在1000万元以下企业占客户总数超70%，超50%的授信客户是“首贷户”。

在服务乡村振兴方面，我们依托数字化特性和金融科技优势，为县域经济发展提供有力支持。截至2022年底，乡村振兴帮扶项目已落地47个县域，其中包含5个国家级乡村振兴重点帮扶县，项目上线以来累计为地方贡献税收近3亿元。

在推动相关行业绿色金融发展方面，微众银行制定并坚定践行绿色金融发展战略，针对绿色金融贷款制定了专项政策性支持。

引入绿色战略 助力环境友好

康师傅控股执行副总裁 王世琦

近年来，康师傅聚焦双碳目标，将绿色低碳发展作为集团发展战略的重要组成部分，努力营造绿色低碳可持续发展模式。

首先是从研发设计开始，以绿色产品、包装促进减碳。2022年，康师傅发布无标签饮料产品，让产品本身成为消费者绿色生活的一部分。康师傅还发布了一款茶类饮料，优化包装材料、产品配方、生产工艺，通过康师傅自有生态茶园的碳汇量，来抵消产品全生命周期的碳排量。

其次是努力实现科学减碳。康师傅在食品饮料企业中实施了一系列节能减排项目，积极推进生产在线、渠道数字化管理及商业决策智慧化。康师傅在杭州打造数智化未来工厂项目，实现节能降耗。

第三是携手合作伙伴一起减碳。康师傅与上下游合作伙伴进行协同创新，通过自主研发的智能型节能冰箱以及智慧物流等项目示范，制定行业绿色减碳标准；与诸多行业品牌跨界合作，共同发起减碳友好行动。在今年世界地球日期间，携手合作伙伴，用康师傅废弃饮料瓶制作了旅行箱、野餐垫、手提袋、收纳盒等环保产品。

强化服务创新 守护美好生活

饿了么总裁 方永新

饿了么始终在思考，在行业的高速发展中，我们将如何为更多人的美好生活服务？

扎根服务社区，以数字化推动社区服务的升级。建设未来社区服务，饿了么围绕四大目标展开努力：普惠弱势群体、建设骑手公益、升级消费场景、连接生态力量。

以更普惠的数字化入口，提升社区服务体验。针对老年人，我们简化了饿了么APP界面，放大字体，精选了点外卖、买菜、逛超市、买药等4个常用功能。

以体系化的骑手团队建设，为社区注入更多服务力量。外卖骑手们日常工作与生活常围绕社区展开，鼓励更多骑手积极参与社区服务。

以创新性的数实融合升级，为社区打造新消费服务场景。过去一年，饿了么承接了超过30个城市的政府消费券项目，通过平台营销赋能，直接带动居民消费超过50亿元。

以平台式的公益实践理念，履行社会责任。饿了么通过共建线上线下一体化的公益服务能力，让更多专业化的公益机构真正走入社区。

饿了么将继续深挖数字化能力，促进数字商业创新，服务好饿了么“蓝骑士”，带动更多社会资源参与。

《 人民日报 》（ 2023年05月16日 14 版）

(责编：赵欣悦、岳弘彬)

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