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4月份，多数生产需求指标同比增速提升

国民经济继续恢复向好（权威发布）

本报记者  刘志强
2023年05月17日05:40 | 来源：人民网－人民日报
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　　制图：汪哲平

　　核心阅读

　　多数生产需求指标同比增速提升，服务业和消费恢复较快，就业物价总体稳定……4月份，经济社会全面恢复常态化运行，并延续恢复向好态势。下阶段，要着力恢复和扩大需求，激发经营主体活力，推动经济高质量发展，保持经济社会大局稳定。

　　

　　“4月份，经济社会全面恢复常态化运行，多数生产需求指标同比增速提升，服务业和消费恢复较快，就业物价总体稳定，经济运行延续恢复向好态势。”5月16日举办的国新办发布会上，国家统计局新闻发言人、国民经济综合统计司司长付凌晖介绍了今年4月份国民经济运行情况。

　　看就业——

　　城镇调查失业率连续两个月下降

　　“随着我国经济社会全面恢复常态化运行，稳就业政策持续显效，就业形势总体改善，农民工等重点群体就业呈现向好态势。”付凌晖从几方面介绍了当前就业状况。

　　全国城镇调查失业率连续两个月下降。4月份全国城镇调查失业率为5.2%，比上月下降0.1个百分点，接近2019年前的统计水平。

　　就业主体人群失业率稳中有降。4月份，25—59岁劳动力城镇调查失业率为4.2%，比上月下降0.1个百分点，低于2019年同期水平。

　　农民工群体就业继续好转。4月份，外来农业户籍人口城镇调查失业率为5.1%，比上月下降0.2个百分点，基本接近正常水平。今年以来，建筑业、批发零售业、交通运输仓储业等农民工就业比较多的行业整体恢复向好，对改善农民工就业发挥了重要作用。

　　“目前，就业结构性问题仍然比较突出。4月份，16—24岁劳动力城镇调查失业率继续上升，稳定和扩大青年人的就业仍需加力。”付凌晖表示，下阶段，随着经济持续恢复，特别是服务业持续好转，就业形势有望总体稳定，“对于青年人就业问题，相关部门也在积极出台政策，有针对性地进行帮扶。相信随着政策效果逐步显现，青年人就业形势也会逐步改善。”

　　看物价——

　　多重因素将带动CPI涨幅回到合理水平

　　今年以来，居民消费价格指数（CPI）同比涨幅总体回落。对此，付凌晖分析，CPI走低主要是一些阶段性因素影响，“一是随着气温转暖，鲜菜、鲜果供应增加，生猪市场供应总体充足，带动食品价格回落。二是今年以来，全球能源价格总体趋于回落，对国内居民消费汽柴油价格影响显现。三是汽车等国内部分耐用消费品降价促销。四是上年同期对比基数走高。”

　　付凌晖认为，从下阶段情况看，CPI同比涨幅阶段性低位运行还会持续，原因主要有三方面：一是经济社会恢复常态化运行以后，供给需求都在改善，但是需求恢复相对于供给改善仍显不足，尤其是外需拉动相对上年有所减弱；二是国际输入性影响可能还会持续；三是翘尾因素减弱。他同时表示，扩大内需政策显效、经济活跃度提升、就业逐步改善、消费信心增强等方面因素，将带动CPI涨幅回到合理水平。

　　再看工业生产者出厂价格指数（PPI）。今年以来，受国内外多重因素影响，PPI同比降幅连续扩大，4月份同比下降3.6%。付凌晖分析，其原因主要包括受国际输入性因素影响、部分行业市场需求不足、上年价格变动翘尾下拉影响加大等，“从下阶段情况来看，国际输入性影响还会持续，国内市场需求仍在恢复，部分工业品价格短期下行情况还会延续。但是随着国内经济恢复、市场需求回暖，下半年PPI有望逐步回升。”

　　看工业——

　　多数行业和产品保持增长

　　4月份，规上工业增加值同比增长5.6%，比上月加快1.7个百分点，继续保持稳定增长。对工业生产情况，付凌晖作了分析——

　　多数行业和产品保持增长。4月份，41个大类行业中，25个行业增加值保持增长，增长面超过六成。620种主要工业产品中，358种产品产量实现增长，增长面达到57.7%。

　　装备制造业支撑作用明显。4月份，装备制造业增加值同比增长13.2%，高于全部规上工业增速。其中，汽车制造业、电气机械器材制造业增加值分别增长44.6%和17.3%。

　　新产品产量保持较快增长。随着创新引领作用增强，绿色低碳转型持续深入，新能源、新材料、高技术产品产量快速增长。4月份，光伏电池、充电桩产品产量分别增长69.1%、36.9%；多晶硅、服务机器人产量分别增长89.3%和47.6%。

　　今年以来，我国制造业发展态势总体稳定。1至4月，制造业投资同比增长6.4%，在上年较快增长的基础上，继续保持稳定增长。从结构上来看，制造业投资中，装备制造业同比增长16.1%，高技术制造业增长15.3%，都保持较快增长，表明制造业升级发展态势延续。

　　4月份，制造业采购经理指数（PMI）小幅回落至临界点以下。“这是经济恢复过程中的暂时性现象。从主要原因看，一是前期生产快速修复，需求恢复相对偏慢，一定程度上抑制了生产的继续扩张。二是企业去库存影响。三是季节性因素影响。”付凌晖认为，下阶段，随着经济内生动力增强，推动工业经济平稳增长政策效应显现，企业生产经营好转，PMI将逐步改善。

　　看消费——

　　市场销售延续扩大态势

　　“今年以来，促消费政策持续显效，居民消费恢复态势向好。”付凌晖告诉记者，4月份，市场销售延续扩大态势，社会消费品零售总额同比增长18.4%，比上月加快7.8个百分点，主要呈现几个特点——

　　接触性服务消费快速增长。随着居民外出购物、就餐、旅游、观影活动增加，相关消费明显扩大。4月份，餐饮收入同比增长43.8%；营业性客运量成倍增长，电影票房大幅增加。

　　升级类商品零售增势较好。4月份，商品零售额同比增长15.9%。限额以上化妆品类、金银珠宝类、体育娱乐用品类商品零售额同比增速均超过20%，消费升级态势持续显现。

　　网络零售和实体店零售均在改善。随着市场物流进一步畅通，居民网上购物消费持续增长。1至4月，实物商品网上零售额同比增长10.4%，比1至3月加快3.1个百分点。同时，居民线下消费态势也在改善，1至4月，限额以上实体店零售额增速继续加快，其中百货店零售额同比增长11.1%。

　　“当前，消费恢复仍是初步，居民消费能力提升和消费意愿增强还有空间。随着经济好转、就业增加、消费环境改善，消费增长动力有望继续增强。”付凌晖认为，各地区各部门今年出台了一系列促消费政策，这些政策效果逐步显现将进一步推动消费持续扩大，“综合来看，我国消费恢复向好，有条件有基础也有信心。”

　　“总的看，国民经济继续恢复向好，但也要看到，国际环境复杂严峻，外部压力依然较大，国内需求不足制约犹存，一些结构性问题仍比较突出，推动经济高质量发展仍面临不少困难和挑战。”付凌晖表示，下阶段，要坚持稳中求进工作总基调，着力恢复和扩大需求，全面深化改革开放，激发经营主体活力，推动经济高质量发展，保持经济社会大局稳定。


　　《 人民日报 》（ 2023年05月17日 10 版）

(责编：赵欣悦、岳弘彬)
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