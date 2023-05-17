4月份
国内航线旅客运输规模超疫情前水平
2023年05月17日05:40 | 来源：人民网－人民日报
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本报北京5月16日电 （记者邱超奕）记者从中国民航局16日举行的5月例行新闻发布会上获悉：4月份，航空运输市场继续稳健恢复，全行业完成运输总周转量93.1亿吨公里，环比增长7.3%，同比增长214.5%，恢复至2019年同期的88.6%；民航旅客运输规模继续回升，完成旅客运输量5027.5万人次，环比增长10.0%，同比增长537.9%，恢复至2019年同期的94.6%，其中，国内航线旅客运输规模超疫情前水平，较2019年同期增长3.4%；民航货邮运输规模保持基本稳定，完成货邮运输量54.5万吨，同比增长29.5%，恢复至2019年同期的90.6%；民航航班效益指标普遍提升，全行业飞机日利用率为8.2小时，同比提升6.0小时。
《 人民日报 》（ 2023年05月17日 10 版）
(责编：赵欣悦、岳弘彬)
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