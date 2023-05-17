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变害为宝 白霜滩成“金银滩”

李层 哈聪杰
2023年05月17日08:35 | 来源：光明日报
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原标题：变害为宝 白霜滩成“金银滩”

　　 盐池有近6万亩盐碱地，土壤含盐量高、蒸发量大，茫茫荒原上星罗棋布分布着无数个白霜滩，地下全是苦咸水。长期以来，我们尝试着挖排碱沟、上生态肥，很多办法都用过，依然无法改变“水分蒸发走、盐分留下来”的状况。

　　 一次外地招商引资中，螺旋藻养殖让大家眼前一亮。“螺旋藻养殖需要的就是碱性水，你们那里简直是天然养殖区。”南京一家专门搞螺旋藻养殖的企业负责人说。

　　 一语点醒梦中人——既然除不掉盐碱，何不因地制宜、变害为宝，为盐碱滩引来“新主人”？就这样，双方一拍即合。2012年，该企业到盐池考察，看中了花马池镇佟记圈村的盐碱地，当年就流转土地，建起了500亩的螺旋藻养殖基地，每年螺旋藻干粉亩产达到1吨，经过深加工，可产出250公斤的藻蓝蛋白高附加值产品，亩产效益至少17万元。基地还为周边村民提供稳定就业岗位60多个，月平均工资4000元以上。

　　 2022年8月，通过东西部科技合作，该企业又引入宁波大学科研团队，在盐池县惠安堡镇老盐池村一带试养南美白对虾，效果出奇的好。这让企业坚定了扩大盐碱生物养殖品类的念头——相比内陆淡水养殖鱼虾，盐碱地不需要人工添加盐，无论养殖成活率还是鱼虾肉质口感，都要好得多。

　　 当年9月，新的养殖基地开工建设；年底又专门为南美白对虾和青蟹建起了试验塘。就在前两天，从海南空运来的50万尾南美白对虾苗“住”进了试验塘，继螺旋藻之后，盐碱地又迎来了新主人。

　　 随着越来越多盐碱生物“入住”，下一步，我们会加大招商引资和研发投入力度，延伸产业链、提高附加值，真正让盐碱滩变“金银滩”。　　

(责编：杨曦、陈键)
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