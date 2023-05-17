人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

中消协：全国打击整治养老诈骗专项行动追回赃款308亿元

本报记者 王海磬
2023年05月17日08:36 | 来源：光明日报
小字号

原标题：中消协：全国打击整治养老诈骗专项行动追回赃款308亿元

　　 据中国消费者协会16日在京发布的《中国消费者权益保护状况年度报告（2022）》显示，2022年，老年和未成年消费者权益保护得到加强，消费公平在更大范围得到促进，绿色消费从理念原则向具体制度和实施规则推进。

　　 报告显示，2022年各级政府部门以加强老年人、未成年人等弱势消费群体的权益保护、打击电信诈骗、维护公平竞争市场秩序等专项行动为重点，加快推进适老化改造，大力维护和促进消费公平。截至2022年9月23日，全国打击整治养老诈骗专项行动共追回赃款308亿元，涉诈问题隐患整治率达96.7%，群众对专项行动满意度达86.0%。同时，2022年，全国检察机关全年共批准逮捕各类养老诈骗犯罪7594人，提起公诉8516人；全国法院系统全年一审判决养老诈骗刑事案件1645起4523人，执行养老诈骗案件财产30亿元，让更多的老年消费者感受到了司法正义，彰显消费者权益保护价值理念下的公平公正。

　　 据介绍，2022年中消协就“一老一小”等问题发布消费投诉情况专题报告，开展“防控青少年近视”系列活动，组织开展100个城市消费者满意度测评和“优化消费体验 共促消费公平”大型公益活动，推动全社会共促消费公平。报告显示，2022年，全国消协组织共受理消费者投诉115.2万件，比上一年增长5.7%，解决915752件，投诉解决率79.5%，为消费者挽回经济损失13.8亿元。

　　 报告认为，2022年我国绿色低碳、质量安全领域的消费者权益保护取得新进展，绿色消费从理念原则向具体制度和实施规则推进。如出台《绿色食品标志管理办法》等规范性文件，进一步细化和完善了绿色消费制度；一些地方政府采取发放绿色消费券等多种措施推进落实绿色消费；中消协会同各地消协组织大力开展制止餐饮浪费、反对过度包装、倡导绿色消费等工作，引导广大消费者绿色低碳消费等。

　　 报告指出，当前我国消费者权益保护工作还存在一些突出问题。例如，未成年人网络沉迷和网游低俗化现象有待整治。网络游戏及部分学习类App预装儿童智能应用游戏化、商业化、色情化，一些学习类App存在学习功能少、休闲功能多、诱导营销多的问题，影响未成年消费者身心健康。此外，消费基础设施适老化、无障碍建设有待提速。老年消费者在出行、通信等传统消费领域存在技术应用困难，以数据为核心的消费新基础设施需要充分考虑老年人的实际需求，加快进行适老化、无障碍改造。

(责编：杨曦、陈键)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
强对流天气蓝色预警！这些地区将有雷暴大风或冰雹
　　人民网北京5月16日电 （欧阳易佳）据中国气象局消息，中央气象台5月16日10时发布强对流天气蓝色预警： 预计5月16日14时至17日14时，河北东北部及其近海、北京南部、天津、辽宁中西部和北部、内蒙古东南部、吉林中东部、黑龙江东南部、山西北部、湖南北部和西部等地的部分地区将有8至10级雷暴大风或冰雹天气；黑龙江东南部、吉林中部、辽宁中西部、河北东北部、北京东南部、天津北部、湖北东南部、湖南东部、江西中北部、贵州东部、广西东北部等地的部分地区将有短时强降水天气，小时雨量20至40毫米，局地可达50毫米以上。 预计，强对流的主要影响时段为今天午后至夜间。…
富途、老虎证券将从境内应用商店下架其APP
　　人民网北京5月16日电 （焦磊）富途控股和老虎证券今日晚间发布公告，根据中国证监会有关跨境证券业务整改的要求，拟于中国境内线上应用商店下架旗下APP，存量客户仍可正常使用。 富途控股公告称，为响应中国证监会规范跨境证券业务的行业整改要求，富途拟于2023年5月19日在中国境内线上应用商店下架富途牛牛APP，以推动业务全面符合境内监管精神。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部