原标题：诺奖得主丁肇中：中国科学家可以主持最前沿的实验物理

◎实习记者 都 芃

5月16日上午，诺贝尔物理学奖得主、中国科学院外籍院士丁肇中做客中国科学院高能物理研究所主办的高能论坛，以“从加速器到太空：与中国科学家共同探索基本物理五十年”为主题，分享了多年来从事物理学研究的心得体会，以及与中国科学家合作半个世纪以来的感受。

当丁肇中入场时，全场响起热烈掌声。分享过程中，他风趣幽默的言语让会场笑声不断，气氛融洽热烈。

作为世界顶尖实验物理学家，丁肇中曾发现电子半径为零，发现“J粒子”和胶子，在高能物理实验领域取得一系列重大成果，正因如此，他高度重视实验对物理学发展的重要价值。“实验是自然科学的基础。当实验推翻了理论后，才可能创建新的理论，理论不可能推翻实验。”

他笑称，最喜欢看到实验结果和理论不符，“如果实验和理论总是相符，那我们就学不到新的东西”。

他重点介绍了目前正在国际空间站运行并取得丰硕成果的阿尔法磁谱仪（AMS）的相关研究，并借此强调实验对于物理学的极端重要性。

AMS的重要研究目标之一是宇宙线。丁肇中表示，在AMS开展实验之前，人类在地球上开展的宇宙线实验所得到的结果与理论模型几乎完全吻合。

“但AMS得到的数据，与目前宇宙线的理论都不符合。我们需要一个新的、全面的宇宙模型来解释。”他举例道，在AMS开展实验之前，宇宙线理论中认为所有的碳都是一级宇宙线，所有的硼都是二级宇宙线，因此硼/碳比例是宇宙线理论中的重要参数。

但AMS的最新实验结果却推翻了这一看法，其研究显示，碳并非纯的一级宇宙线，由此也导致未来研究者需要对硼/碳比例在宇宙线模型中的意义进行重新思考。

“AMS的研究结果证明，实验对于推动理论发展具有重要价值。”丁肇中认为，越是难度大的实验，越应努力开展。他还特别感谢了中国科学家在AMS的永磁体制造、热控系统研制、数据分析以及性能升级等方面作出的卓越贡献。

在谈及中国是否应建设环形正负电子对撞机时，丁肇中表示非常赞同，“应尽快建设”。他给出的理由是：“高能物理获得诺贝尔物理学奖的发现成果，已经改变了人类对宇宙的基本认识。”

丁肇中认为，面对新生事物，总会有人反对，反对不一定是坏事，但科学的事情不应通过投票解决，“真理往往是掌握在少数人手中的”。

与中国科学家共事50余年来，他认为，中国拥有很多世界一流的实验物理学家，他们有想象力，有发展新技术及领导国际合作的经验和能力。他相信中国科学家可以主持最前沿的实验物理，能够继续为人类作出重要贡献。

（科技日报北京5月16日电）

(责编：杨曦、陈键)

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