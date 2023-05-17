原标题：新一代载人火箭首项机构类地面试验完成

科技日报北京5月16日电 （记者付毅飞）记者16日从中国航天科技集团一院获悉，该院近日圆满完成新一代载人运载火箭栅格舵展开试验。

这是新一代载人火箭在原理验证阶段开展的首项机构类地面试验，主要目的是验证栅格舵方案设计的正确性。

据一院北京强度环境研究所试验项目负责人黄强介绍，本次试验的栅格舵是我国在研最大尺寸栅格舵。为更好发挥试验考核作用、验证栅格舵性能，试验团队为其量身规划了包括扭片扭矩测定、栅格舵展开裕度和栅格舵解锁3项原理验证试验。这些试验对原理设计阶段的栅格舵进行了全面性能考核，验证了其方案设计正确性，为后续减重方案优化设计打下了方法验证基础。

新一代载人火箭是根据我国载人航天工程发展规划，为发射我国新一代载人飞船和月面着陆器而全新研制的新型载人运载火箭，火箭一子级按照可重复使用需求设计。栅格舵是一种火箭气动控制机构，其展开后能够保持箭体姿态稳定，在回收阶段发挥重要作用。

据悉，目前新一代载人火箭的其他地面试验也在有序快速推进。

(责编：杨曦、陈键)

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