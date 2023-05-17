原标题：携手打造科技合作新丝路

◎实习记者 都芃 本报记者 矫阳 实习记者 朱玺

在哈萨克斯坦南部小城札纳塔斯附近，40台风机巍然矗立在戈壁滩上。风吹个不停，巨大的风机叶片转个不停，源源不断的电力被输送至千家万户。这个由中国企业国家电投、哈萨克斯坦企业共同投资的产能合作重点能源项目——札纳塔斯风电项目，正给当地带来翻天覆地的变化。

这只是中国同中亚各国开展一系列科技合作的缩影。

5月18日，中国—中亚峰会将在陕西省西安市开幕。2000多年来，丝路古道贯通东西，文化交流、文明互鉴，中国与中亚各国共同谱写了相知相亲、互融互通的传世佳话。如今，科技合作正成为中国与中亚各国之间开展合作的新亮点，双方正携手打造一条科技合作新丝路。

中国能源科技照亮中亚大地

近年来，哈萨克斯坦大力推动绿色能源发展，中国与其在这一领域开展多项合作，为推动当地能源转型，助力哈萨克斯坦实现“碳中和”目标作贡献。

在东哈萨克斯坦州阿尔泰地区的图尔古松河上，有一座由中国水利电力对外有限公司承建的图尔古松水电站。该电站年平均发电量7980万千瓦时，每年可减少二氧化碳排放约7.2万吨，建成后填补了阿尔泰地区一半的电力缺口，有效缓解了当地电力紧缺情况，大幅降低了当地电力生产成本。值得一提的是，该电站完全采用中国技术、中国标准、中国装备，实现高度自动化运行，只需要两人值班就可保证整个水电站的正常运转。

札纳塔斯，在哈萨克语中是“新石头”的意思。这座因磷矿石而兴，又因矿产工业没落而衰的石头城，正因札纳塔斯风电项目焕发新的生机。这个由国家电投中国电力国际发展有限公司与当地企业共同开发的风电项目，每年可发电约3.5亿千瓦时，可节约标准煤约11万吨。项目的投产有效缓解了哈萨克斯坦南部电力紧缺和南北电力供求失衡的局面。

“中国的绿色能源不仅点亮了我们个人发展的‘光明之路’，也点亮了我们国家发展的‘光明之路’。”当地员工伊利亚斯曾参与该项目建设，他为中国开发的绿色能源给哈萨克斯坦带来的发展活力感到由衷的高兴。

“中国速度”铺就发展道路

在乌兹别克斯坦，有一个中国企业承建的“总统一号工程”，那便是被称为中亚第一长隧的卡姆奇克隧道。该隧道是乌兹别克斯坦“安格连—帕普”铁路全线的重点控制工程，该铁路也是新丝绸之路经济带铁路网的重要组成部分。

在施工中，中国中铁隧道局的建设者将中国的交通建设科技带到乌兹别克斯坦，攻克了中亚最大岩爆区难题。建设团队与福州大学联合进行科研攻关，提出了“一测二判三防护”的应对岩爆“三步法”。最终，近10公里长的岩爆区间内没有发生一例因岩爆造成的人员伤害。在安全、快速、可靠的中国技术加持下，该条铁路线顺利穿越中亚最大岩爆区。

这条完全按照中国标准施工的隧道，从开始施工至贯通只用了短短900天，被当地人称为“中国速度”。隧道的通车改变了乌兹别克斯坦境内运输需绕道他国的窘境，为当地发展注入强劲动力。

中国医药造福中亚人民

不久前，在中国科学院中亚药物研发中心全体成员的共同努力下，经过长达15个月紧张而有序的资料准备以及多轮现场核查，该中心乌兹别克斯坦分部中乌医药科技城口服制剂车间顺利通过乌兹别克斯坦GMP认证并获颁证书。

位于乌兹别克斯坦的中亚药物研发中心是中科院首批建设的海外科教基地之一，该中心获批中国—乌兹别克斯坦新药“一带一路”联合实验室，建成中乌医药科技城，逐步打造成为集中医诊疗、药物研发、高层次人才培养于一体的综合性海外基地。目前，由中乌医药科技城生产的7个创新药品种已成功在乌兹别克斯坦临床广泛应用，多个自主研发的中药特色品种在乌兹别克斯坦的临床研究及其注册工作正在稳步推进中。

该中心的依托单位中国科学院新疆理化技术研究所所长、党委委员潘世烈表示，新疆理化所将以此为契机，进一步加大创新药物研发力度，提高科技成果转化效率，促进创新驱动的产业链贯通发展，突破一批制约医药产业发展的关键技术，实现一批重大新药成果在“丝绸之路”沿线国家落地转化，进一步提升自身在“一带一路”国家科技合作中的国际影响力。

(责编：杨曦、陈键)

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