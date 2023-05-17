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民航业迎来二季度“开门红”

李乔宇
2023年05月17日08:47 | 来源：证券日报
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原标题：民航业迎来二季度“开门红”

　　5月16日，民航局召开月度例行新闻发布会。据民航局航空安全办公室副主任李勇表示，4月份，全行业完成运输航空飞行100万小时，环比增长6.6%，同比增长281.5%；累计飞行40.7万架次，环比增长6.3%，同比增长300.6%。通用航空飞行12.3万小时，环比下降3.9%，同比增长8.1%。

　　李勇表示，4月份，航空运输市场继续稳健恢复，全行业完成运输总周转量93.1亿吨公里，环比增长7.3%，同比增长214.5%，恢复至2019年同期的88.6%；民航旅客运输规模继续回升，完成旅客运输量5027.5万人次，环比增长10%，同比增长537.9%，恢复至2019年同期的94.6%，其中，国内航线旅客运输规模超疫情前水平，较2019年同期增长3.4%。

　　5月15日晚间，上市航司陆续披露4月份运营数据。数据显示，上市航司的客运运力投入以及旅客周转量数据同比均出现大幅提升。以中国国航为例，公告显示，中国国航4月份客运运力投入同比上升467.1%，旅客周转量同比上升630.5%，平均客座率为70.6%，同比上升15.8个百分点。其中，国际客运运力投入同比上升1417%，国际旅客周转量同比上升1710.2%。

　　中国民航管理干部学院教授邹建军告诉《证券日报》记者，短期来看，同比数据的大幅提升意味着民航业迎来二季度“开门红”，同时对于上市航司全年业绩的走势起到积极作用。与之相比，与2019年的数据对比则更能反映出民航业整体的复苏情况。

　　在邹建军看来，当下航司运力供给以及国际航线旅客出行需求的潜力仍未充分释放。近期，部分航司正在积极新开、恢复和加密部分国际航线，这对于上市航司业绩的改善会有一定积极作用。“新增航线意味着飞行小时数提升，意味着固定资产周转量的提高，有利于上市航司降低运营成本。”邹建军表示，“但同时需要注意的是，国际航线的加密也意味着各个航司将面临更为激烈的市场竞争。”

　　从上市航司披露的今年一季报来看，上市航司业绩出现明显分化，部分航司已经成功扭亏。谈及对于上市航司二季度业绩的期待，在邹建军看来，一季度已经有部分航司实现扭亏，预计二季度这些航司有望进一步保持扭亏的态势。“当下的行情很适合吉祥航空、春秋航空、海航控股这些成本控制能力强，同时更灵活的航司。”邹建军表示，“当下民航市场处于一个高票价难以为继的状态，市场营销手段更灵活、成本控制能力强、更擅长开源节流的航司盈利机会更大。”

　　民航业从业人士高鹏亦告诉《证券日报》记者，当下民航业处于恢复周期，业绩回暖大势可趋。但目前国际航线运力供给仍在恢复过程中，部分航司仍处于宽体机运力过剩，没有合适的航线匹配的状态。且部分航司仍然处于负担较重的状态，呼吁监管层在起降费、税费等方面加强对航司的补贴。

(责编：杨曦、陈键)
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