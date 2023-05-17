李 冰

原标题：支付机构再“减员” 年内已有10家离场

5月15日，厦门夏商电子商务有限公司（以下简称“夏商电子商务”）发布关于注销《支付业务许可证》的公告。综合央行官网更新的已注销支付业务许可证的机构名单来看，2023年已有10家机构支付牌照注销。其中预付卡类机构较多，占比达七成。

业内普遍认为，监管部门持续对支付行业实行严监管，牌照数量虽然在减少，但支付市场总体运行平稳，支付行业正迈入高质量发展阶段。

主动放弃预付卡牌照

夏商电子商务发布的上述公告称，基于公司业务发展战略的调整，经报中国人民银行批复同意，正式注销支付牌照。7月1日起，原夏商多用途预付卡转换为夏商单用途预付卡经营。

而5月15日，央行官网更新已注销支付许可机构名单，夏商电子商务已经在列。

夏商电子商务方面表示，将会严格按照中国人民银行《支付业务许可证》注销的指引和要求，制定完备的夏商多用途预付卡转为夏商单用途预付卡的执行计划和流程方案。

资料显示，夏商电子商务于2013年7月6日取得预付卡牌照，业务类型为预付卡发行与受理，业务覆盖范围仅为福建省。若按照正常牌照续展，夏商电子商务将在2023年7月份迎来新一轮牌照续展考验。

“声明多用途预付卡转为单用途卡，是指该公司主动放弃了预付卡牌照。”博通咨询金融业资深分析师王蓬博对《证券日报》记者表示，“多用途预付卡和单用途预付卡区别在于使用权限不同。多用途预付卡可以凭借单张卡片在多个行业、多场景使用，而单用途预付卡只能在单一的场景使用。多用途预付卡是央行管辖，需要企业申请预付卡牌照，单用途预付卡则不需要申请牌照。”

而除了已经放弃预付卡牌照的夏商电子商务，今年7月份，度小满、新浪支付等多家支付机构也将迎来支付牌照续展“大考”。

在厚雪研究首席研究员于百程看来，“主动注销支付牌照，是市场优胜劣汰的体现。近年来，行业内很多中小支付机构面临‘盈利弱、转型难’等问题。”

已累计注销80张支付牌照

自2011年签发首批第三方支付牌照算起，央行总计发出271张支付牌照。而截至目前央行已累计注销80张支付牌照。

“从去年起，退出市场的机构绝大多数是预付卡类机构。近年来由于市场竞争等原因，不少支付机构选择主动退出，若无法成功适应市场数字化转型，退出不失为好的选择。预计未来市场份额也将向具备全国发行和受理预付卡资格的机构集中。”王蓬博说。

易观分析金融行业高级咨询顾问苏筱芮对《证券日报》记者表示，“不排除后续会有其他机构在评估过后主动选择注销预付卡牌照。但目前，预付类业务依然存在较大的市场需求和商业机会，实际上也有一些机构积极求变，例如将可编程、可追溯特性与智能合约结合起来，并落地到预付类业务中，尤其是数字人民币在租房、教育培训等场景的应用，使得预付类业务的数字化转型具备了更多可能。”

同时，7月份的支付牌照“大考”也引起业界普遍关注，苏筱芮预计，支付牌照续展情况总体仍会以平稳为主。需强调的是，支付作为金融领域的基础业务之一，本身价值并不会因为机构退场而改变。未来支付行业仍将以合规为底线，以高质量服务小微商户及消费者为宗旨，通过自身的资源切入支付细分赛道，用口碑赢得市场。

(责编：杨曦、陈键)

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