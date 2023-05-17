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年内A股定增募资额同比增近九成

吴晓璐
2023年05月17日08:47 | 来源：证券日报
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原标题：年内A股定增募资额同比增近九成

今年以来，在股权融资规模整体下降背景下，定增市场“一骑绝尘”。据同花顺iFinD数据统计，截至5月16日，今年以来，共有129家上市公司的定增股份上市，合计募集资金3355.36亿元（含配套募资，下同），同比增长89.7%。

接受采访的专家表示，今年以来，国内经济持续复苏，企业融资需求提升，投资者参与积极性较高，定增募资出现大幅增长。其中，国企是稳定经济的重要力量，资产体量较大，融资规模亦较高。

国企定增募资额同比增186.59%

谈及今年定增市场持续活跃，川财证券首席经济学家、研究所所长陈雳对《证券日报》记者表示，我国一季度经济增长超过预期，经济基本面呈现向好态势。对投资者而言，未来股市上升空间较大，此时投资定增的风险较低；对上市公司而言，定增投资者的认购资金具有一定的锁定期，有助于避免企业在完成目标之前被短期减持的风险。

另外，国有上市公司定增规模大增，带动定增市场整体活跃。据同花顺iFinD数据统计，今年以来，42家国有上市公司定增募资额合计2267.38亿元，同比增长186.59%，占定增募资总额比例为67.57%，较去年同期提升22.84个百分点。

“国有企业是稳定当前经济重要力量，整体业绩也相对较好，同时估值不高，开展定增融资，对市场吸引力较高。”中原证券策略分析师周建华对《证券日报》记者表示。

陈雳表示，国企改革是大势所趋，“科改行动”和“双百行动”正在走深走实。面对日新月异的技术和纷繁多变的国际环境，上市国企通过改革的方式参与市场竞争、适应市场需求，变得愈发迫在眉睫。为加快优化国有经济布局，完善中国特色国有企业现代公司治理，健全有利于国企科技创新的体制机制，国企需要资金保障。

从行业来看，国防军工、银行、公用事业和交通运输行业定增募资金额位居前列，分别为518.89亿元、470亿元、364.71亿元和306.50亿元。

“募资金额位居前列的行业，大多是国家支持、符合现代化科技化发展趋势、有扩大产能需求的行业。”陈雳表示，比如，国防军工行业是国防安全保障的重要领域，技术的升级和革新需要较高的研发投入；公用事业行业的服务对象广泛，需要大量资金来支持基础设施建设和运营维护。

年内共发布187份定增预案

随着全面注册制改革落地，再融资发行条件和流程进一步优化，企业融资效率提升。据沪深交易所网站数据统计，今年以来，累计有65家公司定增注册生效，一般定增从获受理到注册生效，平均用时6个月，而采用简易程序的定增用时不到1个月。其中，全面注册制改革以来，已累计有11家主板公司定增注册生效，目前尚未发行。

另外，随着经济复苏步伐加快，企业扩张规模意愿增强。据同花顺iFinD数据统计，今年以来，截至5月16日，有187家上市公司发布了定增预案，按进程看，1家已经实施，1家交易所审核通过，35家获交易所受理，150家获董事会或股东大会通过。

展望全年，周建华表示，随着公募基金、保险、外资、产业资本等资金持续流入，定增发行有望继续保持良好态势。

(责编：杨曦、陈键)
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