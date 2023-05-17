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如何缓解“就业难”？国家发改委：打造产教融合实训基地培养毕业生“一技之长”

2023年05月17日10:35 | 来源：人民网
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人民网北京5月17日电 （记者申佳平）5月17日，在国家发展改革委召开的新闻发布会上，国家发展改革委政研室副主任、新闻发言人孟玮表示，将打造一批高水平、专业化、开放型产教融合实训基地，服务更多高校毕业生掌握适应市场需求的“一技之长”，缓解高校毕业生总量压力和结构性就业矛盾。

孟玮指出，今年以来，随着稳增长稳就业政策措施持续发力，经济运行实现良好开局，就业形势总体稳定、逐步改善。下一步，国家发展改革委将做好四方面工作。

一是夯实稳就业的经济基础。解决就业问题，根本上还是要靠发展。将坚持以就业优先为导向，加强宏观政策协调配合，制定务实举措促进消费持续恢复，加快实施“十四五”规划102项重大工程，积极吸引民间资本参与基础设施、电信、能源等领域建设，支持外贸企业开拓市场，稳住外贸基本盘。通过这些举措恢复和扩大需求，提升经济发展带动就业的能力。

二是稳定和扩大市场化就业空间。企业是吸纳就业的重要载体。将坚持一手抓助企纾困，落实好延续和优化实施阶段性税费优化政策，更好发挥信用支持中小微企业融资作用，健全中小企业服务体系，着力为企业降成本、减负担。一手抓产业发展，大力发展先进制造业集群、国家战略性新兴产业集群，统筹推进传统产业改造升级和新兴产业培育壮大，加快中西部地区和东北地区承接产业转移示范区建设，通过产业发展创造更多优质就业岗位。

三是推动基层就业渠道更加畅通。城镇化是扩大就业的重要推动力，乡村振兴也在拓展就业空间方面发挥了重要的作用。将坚持推进以县城为重要载体的新型城镇化建设，统筹用好各类资金补短板，增强县城人口、产业、就业综合承载力。同时，全面推进乡村振兴，加快培育乡村主导产业，加强国家农村产业融合发展示范园、返乡入乡创业园等平台建设，营造基层就业创业的良好环境。

四是持续抓好困难群体就业帮扶。在重点工程项目和中小型农业农村基础设施建设领域推广以工代赈方式，可以帮助农村低收入群体、脱贫人口实现就地就近就业增收。将深入开展搬迁群众就业帮扶专项行动，增强易地扶贫搬迁安置区和搬迁群众内生发展动力，确保搬迁群众稳得住、有就业、逐步能致富。

“扩大需求、助企纾困稳岗、鼓励引导基层就业等政策举措都将为高校毕业生拓宽就业渠道、创造更多高质量就业岗位。”孟玮强调，国家发展改革委还将推动职业技能培训提质扩面，打造一批高水平、专业化、开放型产教融合实训基地，支持各地共建共享一批公共实训基地，促进产训结合，服务更多高校毕业生掌握适应市场需求的“一技之长”，缓解高校毕业生总量压力和结构性就业矛盾，稳定和扩大高校毕业生就业。

(责编：申佳平、高雷)
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