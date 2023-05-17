人民网北京5月17日电 （记者申佳平）“当前，新能源汽车产业正面临前所未有的发展机遇。”在国家发展改革委今日召开的新闻发布会上，国家发展改革委政研室副主任、新闻发言人孟玮表示，下一步，将持续完善政策措施，同时还将多措并举扩大新能源汽车消费。

孟玮介绍，近年来，在多方面因素共同作用下，我国新能源汽车产业快速发展。2012-2022年，新能源汽车销量年均复合增速达到87.2%，产销量连续8年居全球首位。据中国汽车工业协会统计，今年前4个月产销量分别达到229.1万辆和222.2万辆，同比均增长42.8%。从月度走势看，我国新能源汽车产销量增速呈现低开高走、不断加快的态势；前2个月新能源汽车产销量分别增长16.3%、20.8%，3月份产销量分别增长44.8%、34.8%，4月份产销量均增长1.1倍，可以说总体依然延续快速增长态势。

“回顾我国新能源汽车产业发展历程，特别是最近几年，新能源汽车产业发展内生动力不断增强。”她指出，从需求侧看，交通出行模式、能源消费结构等正在发生深刻变革，14亿多人口的生产生活方式向绿色低碳转型，催生了对新能源汽车的巨大需求，为产业发展提供了巨大的潜在市场空间。从供给侧看，经过多年持续努力，我国新能源汽车产业技术水平显著提升、产业体系日趋完善、企业竞争力大幅增强，不断推出顺应消费升级趋势的新产品新服务，供给体系对需求的适配性不断提升，新能源汽车越来越得到消费者认可。

下一步，将持续完善政策措施，引导有关方面抢抓机遇，提高技术创新能力，构建新型产业生态，推动产业融合发展，完善基础设施体系，深化开放交流合作，不断提升产业核心竞争力，同时，多措并举扩大新能源汽车消费，推动新能源汽车产业高质量发展。

(责编：申佳平、高雷)

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