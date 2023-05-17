人民网北京5月17日电 （记者杜燕飞）国家外汇管理局日前公布的最新数据显示，4月，银行结汇1869亿美元，售汇1815亿美元；银行代客涉外收入4727亿美元，对外付款4741亿美元。1至4月，银行累计结汇7329亿美元，累计售汇7427亿美元；银行代客累计涉外收入19578亿美元，累计对外付款19249亿美元。

对此，国家外汇管理局副局长、新闻发言人王春英表示，我国外汇市场运行平稳，境内外汇供求基本平衡。“4月份，银行结售汇顺差55亿美元；企业、个人等非银行部门涉外收入与支出规模基本相当。综合考虑远期结售汇、期权交易、银行外汇头寸等其他供求因素，境内外汇市场供求基本平衡。”王春英说。

汇率预期保持平稳，市场交易理性有序。王春英认为，从衡量市场预期的结售汇意愿看，4月份，结汇率（客户向银行卖出外汇与客户涉外外汇收入之比）为72%，较今年一季度月均值上升8个百分点；售汇率（客户从银行买汇与客户涉外外汇支出之比）为71%，较今年一季度月均值上升3个百分点。4月份企业等市场主体结售汇意愿均有所上升，说明人民币汇率预期平稳，外汇市场交易保持理性，供求实现自主平衡。

专家认为，近年来，人民币汇率弹性增强，市场主体对于汇率双向波动的认识、认知进一步深化，汇率预期更加平稳，汇率调节国际收支和宏观经济自动稳定器作用更加明显。央行发布的《2023年第一季度中国货币政策执行报告》指出，坚持以市场供求为基础、参考一篮子货币进行调节、有管理的浮动汇率制度，坚持市场在汇率形成中起决定性作用，增强人民币汇率弹性，优化预期管理，保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定。

与此同时，经常项下跨境资金流动继续发挥稳定外汇市场的基础作用，资本项下资金流动总体平稳有序。据王春英介绍，经常项下，4月货物贸易跨境收支顺差293亿美元，继续保持较高水平；服务贸易跨境收支逆差63亿美元，与一季度月均规模基本持平，居民跨境旅行支出有序恢复，但仍低于疫情前水平。资本项下，4月外商来华直接投资继续保持净流入，外资连续两个月净买入境内证券，显示我国经济发展前景和人民币资产价值进一步提升全球投资者信心；对外直接投资和对外证券投资保持平稳有序。

专家表示，近年来，外资投资人民币资产规模总体上升，我国逐步成为新兴经济体吸收证券投资的主力。随着我国经济回升向好，金融市场开放稳步推进，外资仍有流入空间。

“未来我国外汇市场平稳运行的基础依然牢固。”王春英认为，我国坚持稳中求进工作总基调，经济发展呈现回升向好态势，市场预期明显改善，经济基本面对外汇市场的支撑作用增强。此外，随着主要发达经济体货币政策紧缩幅度放缓，有关外溢影响将逐步减弱，同时近年来我国外汇市场韧性显著增强，市场成熟度以及市场主体理性程度不断提升，能够更好适应外部环境变化。

(责编：杨虞波罗、高雷)

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