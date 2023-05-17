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高校学生比拼“可重复使用航天运载器”设计

2023年05月17日15:36 | 来源：人民网
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人民网北京5月17日电 （记者赵竹青）5月16日，首届“领航杯”航天器科技创新设计大赛决赛暨中国火箭系列IP发布会在京举办。本次大赛围绕“可重复使用航天运载器”主题，共有来自清华大学、北京航空航天大学、北京理工大学等全国多所高校的10支代表队入围决赛。决赛评委由两院院士、型号两总和技术专家组成，经过选手现场陈述、答辩，共评选出一等奖1名、二等奖2名、三等奖3名、人气奖1名。

比赛面向国内外高等院校相关专业的本科生及硕博研究生、或其他专业的航天爱好者，围绕“可重复使用航天运载器”主题，作品要求通过文献调研、设计方法改进、研制流程创新、多专业联合优化等，提出可重复使用航天运载器总体设计方案，方案在设计上要具有前瞻性和创新性，在技术上要具有可行性和合理性。

中国航天科技集团有限公司第一研究院第一设计部（以下简称航天一部）主任、党委书记何巍表示，一部作为中国航天最早成立的总体部，先后走出了以17位两院院士、100余位型号两总为代表的一大批领军人物，有着极为深厚的技术底蕴，也理应成为推动航天科技创新的排头兵和主力军。为进一步团结带动广大有志青年，聚焦世界科技前沿，奋力谱写发展祖国航天事业的崭新篇章，一部于去年年底启动举办了首届“领航杯”航天器科技创新设计大赛，联合各领域优秀青年共同绘制中国航天发展蓝图，为建设航天强国贡献青春力量。

本次活动由航天一部主办，中国长征火箭有限公司协办，中国科协科学技术传播中心指导。中国长征火箭有限公司在本次活动中发布了其系列IP形象，作为“中国火箭”品牌的代言人“巡天”揭开神秘面纱，这也是“中国火箭”推出的首款机甲外型IP。

(责编：赵竹青、吕骞)
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