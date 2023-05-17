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微众银行：让普惠金融融入万千大众生活

2023年05月17日15:40 | 来源：人民日报客户端广东频道
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原标题：让普惠金融融入万千大众生活

5月11日，由人民日报社指导、人民日报社经济社会部主办的“中国企业社会责任高峰论坛”在上海举行。此次论坛以“践行社会责任，推动品牌高质量发展”为主题，政府主管部门代表、企业负责人、专家学者在会上开展深入研讨交流，共享经验，极推动中国品牌在践行社会责任中实现高质量发展。

据了解，论坛发布了“2023社会责任案例”名单，微众银行凭借其在企业社会责任方面的杰出表现，获评“2023环境、社会及治理(ESG)年度案例”。微众银行常务副行长黄黎明受邀出席论坛并发表演讲。

黄黎明在演讲中表示，作为中国金融业深化改革的产物，微众银行秉持着“让金融普惠大众”的使命诞生，八年来始终深耕普惠金融，聚焦个人客户与小微企业的金融需求，以便利的线上化服务模式让金融服务融入万千大众生活。

据黄黎明介绍，微众银行首创推出的纯线上小额信贷产品“微粒贷”，目前已辐射31个省、自治区、直辖市。“微粒贷”约46%的客户来自三线及以下城市，逾81%的客户为非白领从业人员，约85%的客户为大专及以下学历，约17%的客户为“首贷户”（此前无人行信贷征信记录），“微粒贷”笔均贷款金额约7,600元，约70%的客户单笔借款成本低于100元。

他表示，微众银行悉心关注特殊客群需求，“微粒贷”是全国范围内第一家增设手语视频客服的银行金融产品。早在2016年，微粒贷团队就专为听障用户增设了远程视频身份核验流程。2021年微粒贷正式启动了信息无障碍优化项目，为视障人群开通专属服务渠道，助力信息无障碍环境的建设。

针对小微企业和个体工商户客群，微众银行打造了“微业贷”“微户贷”产品，通过线上化的操作，让用户获取贷款更加灵活、便捷，从而扩大金融服务的覆盖面，打通了小微市场主体融资难的“最后一公里”，有效降低金融服务门槛。截至2022年末，微业贷累计授信客户超110万家，年营业收入在1000万以下企业占客户总数超70%，超50%的授信客户是“首贷户”。

黄黎明表示，作为一家数字银行，微众将科技作为驱动业务发展的核心引擎，坚定走高水平科技自主自立自强的发展道路。依托数字化特性和金融科技优势，微众银行通过将微粒贷业务核算落地的方式，定向为县域贡献税收，形成了“微粒贷金融乡村振兴”项目，相关税收由当地政府投入各项乡村振兴帮扶项目中，打造乡村振兴样板，为县域经济发展提供有力支撑。截至2022年底，“乡村振兴帮扶项目”已落地全国47个县域，其中包含5个国家级乡村振兴重点帮扶县，项目上线以来累计为地方贡献税收近3亿元。

(责编：董童、李源)
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