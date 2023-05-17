人民网北京5月17日电 （记者申佳平）据工业和信息化部官网消息，为提升工业和信息化领域科技伦理治理能力，近日，工业和信息化部正式成立工业和信息化部科技伦理委员会、工业和信息化领域科技伦理专家委员会。

据了解，工业和信息化部科技伦理委员会负责统筹规范和指导协调工业和信息化领域科技伦理治理工作，研究提出工业和信息化领域科技伦理治理制度规范，建立健全工业和信息化领域科技伦理审查监督体系，组织开展工业和信息化领域重大科技伦理案件调查处理，组织开展工业和信息化领域科技伦理重大问题研究，组织开展科技伦理宣传教育，推动重点领域科技伦理治理国际合作与交流。工业和信息化部科技伦理委员会秘书处设在科技司，各成员司局按照职责分工负责本领域科技伦理规范制定、审查监管、宣传教育等相关工作。

工业和信息化领域科技伦理专家委员会在工业和信息化部科技伦理委员会的领导下开展工作，提供决策咨询支撑，开展科技伦理审查专家复核。专家委员会覆盖政策、技术、管理、伦理、法律等多学科专家，秘书处设在中国信息通信研究院。

工业和信息化部表示，下一步，将进一步健全产业科技创新体系，完善工业和信息化领域科技伦理治理体系，将科技伦理要求贯穿于产业科技创新活动全过程，加强科技伦理审查和监管，组织制定重点领域科技伦理审查规范和标准，开展重点领域科技伦理敏捷治理，强化科技伦理管理培训和宣传教育，加强人才队伍建设，不断提升科技伦理治理能力。

(责编：申佳平、高雷)

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