原标题：青岛市首个政务服务党建联盟在西海岸新区揭牌成立

5月11日，青岛市首个政务服务党建联盟在西海岸新区政务服务中心揭牌成立。同时举行首次党建联盟成员大会，通过了联盟章程，选举产生了第一届理事会和理事长、副理事长、秘书长，并为相关党建联盟指导单位颁发了聘书。

联盟由青岛西海岸新区行政审批、司法、人社、税务等具有政务服务职能的部门和与政务服务工作联系密切的高校、社区、企业、协会等18家单位党组织组建而成。在首次联盟成员大会上，全票表决通过了联盟章程，选举产生了第一届理事会。新当选的理事长、副理事长在就任表态时表示，将盘活共享各领域各单位的优势资源，重点瞄准政务服务中的急难愁盼，一个环节一个环节地盯紧，一个难点一个难点地攻破，扎实推进各联盟成员党组织党建工作和业务工作的共建共享共促，推动政务服务和公共资源交易水平稳步提升，助力新区建设市场化、法治化、国际化的一流营商环境。

西海岸新区将以本次党建联盟成立为契机，聚焦四大国家战略、十三大创新突破行动等重大任务，树立“大党建”思维，积极贯彻机关党建引领服务保障“创新突破年”15条措施和“一二三四五”党建工作法。坚持“政务服务延伸到哪里，党组织就联建到哪里，作用就发挥到哪里”原则，通过品牌联创、组织联建、资源联享、活动联办等方式，抓好领域内党建提质增效，把党的建设深度浸润到营商环境优化提升、经济社会高质量发展的全过程，发挥党建聚力赋能作用，推动党组织活动与政务服务工作同步开展，党建与群建同步推进，切实将党的政治优势、组织优势转化为高质量发展的胜势。（记者 张忠德）

(责编：曹淼、李源)

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