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专家热议：加快构建具有中国特色的ESG指标体系

2023年05月29日09:32 | 来源：人民网
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人民网北京5月29日电 （记者栗翘楚）随着环境、社会和治理（ESG）因素在投资决策中的重要性日益增加，越来越多的机构开始推出ESG指数或报告。ESG是英文Environmental（环境）、Social（社会）和Governance（公司治理）的首字母缩写。与企业财务绩效不同，ESG是一种关注企业环境责任、社会责任、治理责任的绩效体系。

近日，在中国第三方财富管理行业ESG蓝皮书发布会上，多位业内专家表示，在借鉴国际实践的基础上，根据国内经济发展阶段的特性，加快形成满足国际要求、具有中国特色的ESG指标体系，为中国企业提供更适合的ESG参考标准，以及加强我国相关信息与数据治理。

中国人民大学原副校长、中国资本市场研究院院长吴晓求表示，研究估值体系的中国元素，一是必须深刻地学习、借鉴现有估值理论体系；二是必须有包容精神。研究中国元素对估值理论体系的影响，不是要构建一种独特理论去否定其他理论，而是对估值理论做增量贡献，贡献出中国的制度、中国的视野、中国的元素的价值。

中国人民银行金融研究所副所长莫万贵表示，在绿色金融、转型金融、普惠金融方面，我国在国际上处于第一梯队。我国应积极传播ESG投资与低碳转型发展的中国经验，继续推动ESG等可持续发展投资标准的接轨互认，积极参加相关国际交流与标准制定，提升我国在ESG投资领域的影响力和认可度。

中国儿童少年基金会副秘书长王海静表示，推动第三方财富管理机构践行ESG理念，促进第三方财富管理行业乃至各行业在ESG领域高质量发展，进而推动ESG由概念到共识、到实践的发展，是贯彻落实“创新、协调、绿色、开放、共享”的新发展理念的具体行动，更是推进建设中国式现代化的必然要求，也是公益慈善行业关心的重要话题。

新湖财富投资管理有限公司董事长曲光表示，在财富管理领域，ESG不仅在资产配置过程中承担着“筛选器”和“加速器”的作用，更重要的是推动第三方财富管理行业践行投资者教育，让投资者更加理解风险与收益的匹配，推动整个行业在多变的市场环境中更加合规健康地发展。

活动还发布了《中国第三方财富管理行业ESG蓝皮书》。该报告指出，随着ESG理念从国际到国内的深入发展，ESG发展理念的践行成为评估企业价值和成长性的重要考量。在全球气候、环境、资源挑战愈发凸显的背景下，履行更多社会责任、实现可持续发展成为新形势下对企业的内在要求，ESG标准评价体系今后势将成为度量企业价值的标尺。

连平表示，ESG理念的实质是更为广义的公司治理框架，涵盖了企业内部治理和外部治理的全部要素，是企业对适应社会环境变迁的治理实践的总结。ESG理念可以作为财富管理机构制定长期战略的方法论，践行ESG，引导资金投向可持续发展产业和领域，有助于经济高质量发展。

(责编：罗知之、高雷)
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