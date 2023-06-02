人民网北京6月2日电 （记者栗翘楚）近日，满载110个标准集装箱出口货物的“湾区号”中欧班列从平湖南国家物流枢纽鸣笛启程，从霍尔果斯口岸出境。

据悉，“湾区号”中欧班列开行以来始终保持良好的增长态势，资源利用率稳步提高，货源不断拓展，“朋友圈”越来越大，为外贸经济增长添注了新的活力。据统计，今年前四个月，“湾区号”中欧班列累计开行65列，运送货物4.65万吨，同比分别增长75%、149%，货物货值达12.54亿元人民币。

据海关统计，今年前4个月，我国进出口总值13.32万亿元人民币，同比（下同）增长5.8%。其中，出口7.67万亿元，增长10.6%；进口5.65万亿元，增长0.02%。

近日，在天津海关监管下，57台新能源汽车在天津港搭乘滚装船，踏上出海旅程。“天津海关结合实际制定通关方案，国产汽车可以更快、更便捷地‘坐船出海’，帮助我们抢抓国外市场发展机遇。”这批出口汽车的代理商，天津港保税区某物流公司负责人说。

据天津海关统计，今年以来，天津口岸汽车出口延续增长势头，特别是新能源汽车出口量显著增长，显示出强劲活力。据统计，今年前四个月，天津口岸出口汽车13.6万辆，货值77.9亿元，同比分别增长48.4%和57.7%；其中，国产新能源汽车出口8.7万辆，货值10.3亿元，同比分别增长78.4 %和81.3%。