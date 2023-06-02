人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

组图：口岸繁忙 海关助力外贸稳增长

2023年06月02日14:16 | 来源：人民网
小字号
浙江省宁波舟山港穿山港区集装箱码头作业一派繁忙。吴梦凯摄
浙江省宁波舟山港穿山港区集装箱码头作业一派繁忙。吴梦凯摄
123456

人民网北京6月2日电 （记者栗翘楚）近日，满载110个标准集装箱出口货物的“湾区号”中欧班列从平湖南国家物流枢纽鸣笛启程，从霍尔果斯口岸出境。

据悉，“湾区号”中欧班列开行以来始终保持良好的增长态势，资源利用率稳步提高，货源不断拓展，“朋友圈”越来越大，为外贸经济增长添注了新的活力。据统计，今年前四个月，“湾区号”中欧班列累计开行65列，运送货物4.65万吨，同比分别增长75%、149%，货物货值达12.54亿元人民币。

据海关统计，今年前4个月，我国进出口总值13.32万亿元人民币，同比（下同）增长5.8%。其中，出口7.67万亿元，增长10.6%；进口5.65万亿元，增长0.02%。

近日，在天津海关监管下，57台新能源汽车在天津港搭乘滚装船，踏上出海旅程。“天津海关结合实际制定通关方案，国产汽车可以更快、更便捷地‘坐船出海’，帮助我们抢抓国外市场发展机遇。”这批出口汽车的代理商，天津港保税区某物流公司负责人说。

据天津海关统计，今年以来，天津口岸汽车出口延续增长势头，特别是新能源汽车出口量显著增长，显示出强劲活力。据统计，今年前四个月，天津口岸出口汽车13.6万辆，货值77.9亿元，同比分别增长48.4%和57.7%；其中，国产新能源汽车出口8.7万辆，货值10.3亿元，同比分别增长78.4 %和81.3%。

(责编：鲁婧、高雷)分享让更多人看到

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部