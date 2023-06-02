人民网北京6月2日电 （记者李栋）当前，全国小麦陆续进入集中收获期。农业农村部小麦机收调度显示，截至6月1日17时，全国已收获冬小麦面积5700多万亩，进度近两成。

夏粮生产是全年粮食生产的第一季，夏粮产量占全年粮食总产量的1/4。近日，在中原和黄淮海麦区，各地趁晴好天气加快收获进度，抓好小麦抢收和烘干晾晒，将“丰收在田”转化为“丰收在手”，确保夏粮颗粒归仓。