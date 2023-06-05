人民网记者 任妍

水务行业作为基础设施建设和民生工程的重要领域，深刻影响居民生活质量和城乡可持续发展。随着城市化进程不断加快，如何快速赋能水务行业发展，如何推动水务管理实现便捷、精准、高质量的发展，是当前水务行业重要的改革方向。

在世界环境日到来之际，清华大学环境学院教授、国家环境保护技术管理与评估工程技术中心主任王凯军，北控水务集团副总裁冒建华做客人民网《人民会客厅》栏目，就水务行业未来发展方向、水务行业科技创新、行业企业发展战略等问题进行探讨分享。

“我对新时代水务行业的创新发展充满信心。”冒建华表示，目前，我国水务领域遇到的各种问题和场景，相比其他国家更为复杂。从未来发展来看，我国水资源匮乏、技术创新不足以及水质安全等问题，会限制我国技术经济的发展。为此，北控水务提出“未来新水务”这一概念，旨在探索水务公用领域未来升级发展的新场景、新范式，为水务和环境产业代际跃迁发展指引方向。

“在行业高质量发展过程中，绿水青山就是金山银山已成为整个社会的共识和行动。”王凯军谈到，当前水务行业的发展任务就是支撑未来城镇的高质量发展，以及建设人与自然和谐的现代化。未来水务行业要适配未来社会发展的形态，不仅需要模式创新，也需要在范式上做到创新。

“如何把价值创造转化出来，让更多的价值体现得更直接，这是新水务计划中重点解决的问题，也是破解行业发展的可持续之路。”冒建华表示，这些价值路径，需要通过创新来实现，创新体现在如下三个方面：技术新，通过技术的新组合与新应用，在渐进式创新的基础上产生颠覆式创新；模式新，通过改变付费模式、降低成本、开发客户等方法，产生新型的客户关系；责任新，既要保障人类发展权，又要承担减污、减碳、健康责任，向社会健康管理、灌溉水、自来水、生态水综合管理方向发展。

在科技日益发达的今天，未来水务行业发展如何破局？

“中国水务行业未来创新发展，破局之路在于寻找适合自己的路径。水务行业是实现高质量发展的承载空间，要为美好生活提供支撑。”王凯军认为，基础设施建设层面，要顺应时代的发展，把污水处理厂由以前的“孤点”变成网络“节点”，为水务提供全要素、全方位的服务。同时，要把水作为能源和资源的载体，融入到城市建设的低碳战略中，以充分的水资源激发社会发展活力，激发人们对美好生活的想象力。

据了解，未来新水务计划的提出是基于国家水务产业发展三个阶段的判断：第一是“水务”阶段，即水务基础设施的建设和完善阶段；第二是“新水务”阶段，是国家进入高质量发展时期对水务基础设施体系提出新的发展要求，通过综合化和专业化的“两极”升级，让城市水务迈入新台阶，升级为“城镇水务2.0版”，让水务更美好；第三是“未来新水务”阶段，面向水务基础设施领域出现新范式、新场景，适配和支撑未来城镇发展的新时代。

环境产业已经不可避免地迎来新变革，在这场变革中高质量发展是关键词，环境企业如何真正有效实现高质量发展，冒建华表示，在科技迅速发展的当下，企业要积极面对、拥抱变化，要有自我颠覆的精神，加大科技创新领域投入，同时，加强科技人才队伍的培养与建设，为行业发展奠定人才基础。

2023年世界环境日中国主题是“建设人与自然和谐共生的现代化”。谈及企业未来发展，冒建华表示，中国式现代化是人与自然和谐共生的现代化，党的二十大报告中的这一表述已经为未来水务行业的发展指明了方向，为中国水务行业实现提档升级、跨越发展提供了机遇。在行业变革的浪潮中，北控水务将继续坚守企业环保使命，积极与行业各界同仁共献智慧、携手前行，探索水务新未来。

(责编：孙红丽、吕骞)

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