6月1日TCL中环又宣布下调硅片价格，这已经是该公司在不到一个月的时间第三次下调硅片价格。此前的5月29日，另一硅片龙头隆基绿能已宣布下调硅片价格。

“硅料价格也已经连续超过10周呈下跌走势。今年以来，从光伏产业链上游的硅料到下游的组件，均出现不同程度的下跌，其中一个重要因素就是光伏行业的产能出现了阶段性过剩。”万联证券投资顾问屈放在接受《证券日报》记者采访时表示，在产能过剩、电池技术迭代等多重因素的驱动下，光伏行业或迎来内部调整变革。

一半企业或被淘汰？

硅料硅片价格不断下跌背后，是行业对于产能过剩的担忧。

在彭博新能源财经6月1日举办的《2023年新能源市场长期展望报告中国篇》媒体发布会上，彭博新能源财经中国能源转型分析师赵天依表示，今年开始光伏的产能过剩问题逐渐显现，彭博新能源财经曾在年初预测，今年至少有三家中型的制造商可能走向破产。

而在5月下旬的SNEC光伏展会上，隆基绿能创始人、总裁李振国表示，今后两三年会有超过一半的企业被淘汰出局。

李振国认为，能源转型共识已经形成，行业规模还会增长，但阶段性过剩的局面，随时都可能会发生。最先受到伤害的是整体没有做好准备的企业，如财务脆弱、技术不够领先、早期品牌通道不够完善的企业。

“近年来，光伏行业的发展速度不断加快，在‘十四五’规划的装机容量目标背景下，光伏行业持续保持高景气度，大量资本尤其是外界玩家纷纷入局。”西安工程大学产业发展和投资研究中心主任王铁山在接受《证券日报》记者采访时表示，光伏行业产能这几年的投建速度可以用“狂飙”来形容。

InfoLink有一项统计数据，仅2022年，跨界光伏的企业数量就达到75家。“大量玩家的进入，必然带来产能规模的‘狂飙’。”以硅料为例，屈放预计2023年硅料全年产能将达到210万吨，“而实际硅料需求仅为110万吨，虽然从目前市场价格来看生产企业仍有一定的利润空间，但因为供需关系的不平衡，预计硅料价格仍有进一步下降空间，甚至未来会出现接近或低于成本价的现象。”

李振国表示，今年年底全行业将形成超过700GW的产能且仍有产能在规划，若不停止，明年年底行业产能规模将达1000GW。

而行业内部人士和一些机构预计2023年全球光伏新增装机在350GW左右。InfoLink的分析报告称，一季度欧洲与巴西等海外市场大量拉货、美国需求逐渐复苏、中东市场崛起，加上中国装机数据超出预期，各地区市场都出现明显增长的讯号，使得光伏组件厂在今年以来持续上调出货预期，SNEC光伏展会期间部分厂家乐观预期今年全球新增装机或达到470GW至500GW，相比此前预期增长70%以上。

“从行业的需求来看，未来几年仍然处于高景气期，从一些企业公布出来的订单情况来看，需求依旧比较旺盛，仍处于高产能利用的状态，行业仍在大规模的扩产，但这种情况持续的越久，阶段性产能过剩程度就越严重，之后的洗牌就越残酷。”王铁山表示，尤其是现在正处在技术迭代期，一些产能可能很快就会成为落后的产能。

技术迭代推动行业变革

在屈放看来，光伏行业的主旋律是降本增效，在这一原则下，技术的革新是推动行业发展的重要因素。而一些落后的技术、产能势必要被淘汰。

“总体上来讲，光伏产品的技术进步还在进行中，但相比过去的十年，幅度没有那么大了。”李振国表示，从光伏的产业链条看，电池片环节还有比较大的技术迭代空间。

当前，以电池片为核心，光伏行业的技术路线正在由P型向N型转型。而这也是当前光伏行业技术迭代的主流。

在产能过剩行业洗牌前，是否有企业通过技术突破取得快速发展，就像当年的隆基绿能一样？

“当前的情况已经和十年前的市场情况不同了。”在屈放看来，根据当前的情况来看，可能性微乎其微。当时光伏行业整体的规模也小，进入的企业也少，隆基绿能坚决选择在单晶硅方面的技术突破给整个行业带来变革，并很快成为行业的引领者。但目前出现这种情况的概率很低。“现在的每条技术路径，无论是N型的TOPCon、HJT、还是钙钛矿，头部企业均有布局。”

上海交通大学太阳能研究所所长沈文忠在接受《证券日报》记者采访时表示，从目前情况看，未来三到五年时间，TOPCon有可能取代PERC电池技术的主流地位。隆基绿能的HPBC电池是差异化定位产品，主要针对分布式市场，随着未来技术方面进一步成熟、良率提升和成本下降，有望实现成本比PERC以及TOPCon更低。

目前晶硅光伏电池最高的转换效率纪录是隆基绿能HJT电池技术创造的26.81%，打破了日本企业保持了5年的世界纪录。

不久前，隆基绿能对外宣布了在商业级绒面CZ硅片上实现了晶硅——钙钛矿叠层电池31.8%的转换效率，该效率创造了世界前三、中国第一的纪录。

沈文忠表示，技术路线的选择要根据每个公司自身的定位。目前TOPCon技术相对成熟，但三年到五年之后，HJT电池技术或是晶硅电池的主流选择。

在李振国看来，在技术迭代期，企业的平衡能力至关重要。如果在上一代技术上投入产能太大，等新技术出来之后，原来产能就会偏落后；但原有技术终端需求使得原有产能不能完全停滞，所以在这个过程中企业一直是在做平衡。在隆基绿能找到比较终极的技术路线之前，还是会相对谨慎地布置产能。

根据隆基绿能的计划，其将在两年内推出量产转换效率接近27%的电池产品。

“光伏行业已经进入了一个内部调整变革期。”屈放表示，光伏作为我国最为成熟且国际领先的全产业链行业，虽然面临短期低端产能过剩的局面，但伴随着技术升级和行业内结构性调整，同时伴随着行业需求仍然稳定增长，总体来说，未来几年仍将处于较稳定的发展期。（记者 殷高峰）

(责编：王仁宏、陈键)

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