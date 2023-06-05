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年中快递小高峰将至 物流企业加快供应链协同

2023年06月05日08:52 | 来源：证券日报
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　　今年以来，我国快递业整体呈现企稳回升态势，业务量增速逐月向好。其中，5月份更是捷报频传，快递业务量先是在5月4日突破400亿件，时隔28天，5月31日又突破500亿件，比2019年达到500亿件提前了155天，比2022年提前了27天。

　　快递业务量的不断攀升，折射出我国经济持续向好。这背后离不开供给端持续稳定供应，需求端消费旺盛，以及运输端有力支撑保障。

　　快递量的激增，给供需两端带来新挑战。为此，《证券日报》记者采访一线人员，了解他们是如何缓解快递业务量增加所带来的压力。

　　供需两端

　　对速度提出高要求

　　“今年以来，明显感到快递件持续不断，往年3月份、4月份还有几天空闲时间，但今年几乎每天都处于满仓状态。”河北省承德市某快递驿站经营人李先生对《证券日报》记者表示，随着“618”电商节的到来，各大平台快递件陆续送达，按照以往经验，一直到6月底都闲不下来。

　　在被问及快递业务量明显增长所带来的问题时，李先生表示，作为快递件的“中转站”，快递驿站的主要盈利方式是尽可能提高快递件的周转速度，现在由于每天快递数量较多，很多快递件无法第一时间投递进快递柜，降低了投件及客户取件效率，自身收益受损的同时，顾客满意度也有所下降，近期关于投递慢的投诉明显增长。

　　事实上，除了快递业务经营者面临较大工作压力，身为一线员工的快递员也承受着较为沉重的任务负担。北京市丰台区一家快递公司的快递员彭先生告诉《证券日报》记者，由于每天任务量较大，员工正处于高负荷工作状态。为了缓解工作压力，公司正通过雇佣临时工的方式来分担任务。由于临时工存在业务水平不熟练、地区路线不熟悉等问题，近期客诉率也所增加。

　　一方面，快递业务供给端工作压力持续增大；另一方面，需求端对快递运输业务服务质量和水平提出了更高要求。例如，今年以来，为了进一步加速文旅市场复苏，全国多地提出一系列促消费政策措施，其中在旅游行业嵌入快递服务成为亮点之一。

　　一家位于云南大理古城内的手鼓商家告诉《证券日报》记者，云南手鼓是游客到大理游玩必带的旅行纪念品之一，但由于不宜携带，很多游客都选择购买后直接邮寄到家，在为顾客提供便利的同时，也带动了手鼓销量的增加。但由于商品易损，对承运人的选择更为谨慎，多数游客都会选择保价服务。

　　物流企业

　　多维度优化服务

　　1月份，商务部将今年确立为“2023消费提振年”，而“618”作为年中电商平台一场至关重要的大促，业界预计6月份的快递业务量将面临持续增长，对物流服务品质提出更高的要求。

　　抖音电商总裁魏雯雯5月16日在第三届生态大会上透露，抖音电商近一年发出超300亿个包裹。这意味着电商平台对快递单量的贡献越来越大。

　　为助推消费潜力更好释放，多家物流企业已从时效、派送范围等多维度优化服务，实现消费者、平台和商家的三方共赢。

　　京东物流相关负责人在接受《证券日报》记者采访时表示，为备战“618”，公司依托仓配一体的供应链服务优势，以亚洲一号智能产业园为代表的上千个仓库进行彻夜生产，保障订单高效流转。同时，为提高“最后一公里”的配送时效，亦在全国多地增配人力，在超过300个城市进行预售前置，夜间派送范围进一步扩大。

　　顺丰航空在陆续开通全货机航班的基础上，额外增加30余条全货机航线、3300辆生鲜冷运专属车次，以保障产品及时发运；申通快递依托安徽芜湖、浙江嘉兴、广东广州和佛山四大仓群的15个菜鸟仓，为长三角和珠三角经济圈内的主要城市提供次日达服务等等。

　　此外，6月份除了“618”电商节，还是荔枝、鲜花、樱桃、杨梅等生鲜水果的丰收季，再叠加毕业季和端午节，年中物流快递的小高峰亦对物流行业速度与服务提出多重考验。

　　“一方面，消费者对快递准时送达、可靠性和服务质量等方面提出了更高的要求；另一方面，供应商需加强运营和仓储能力，提高服务水平和客户满意度，同时要保持合理的价格水平，避免过度依赖低价竞争导致服务质量下降。”全联并购公会信用管理委员会专家安光勇在接受《证券日报》记者采访时表示。

　　中国数实融合50人论坛智库专家洪勇建议，“对于快递企业来说，需要不断创新运营模式，通过数字化和智能化手段构建更加高效、便利、安全的快递网络；对于配送员来说，需要加强职业培训和安全保障，提高职业素质和服务意识。”

　　安光勇建议，快递企业应加强与供应链各环节的协同和合作，优化物流节点，减少中转环节和时间成本，提高整体供应链的效率和灵活性，为经济发展提供更可靠的物流支持。同时，快递企业可以致力于降低碳排放，推行绿色物流，采用环保包装材料，提倡节能减排和循环利用，为经济发展提供可持续的物流解决方案。（记者 田 鹏 见习记者 毛艺融）

(责编：王仁宏、陈键)
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