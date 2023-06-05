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近期部分濒临退市ST公司“增持护盘” 投资者须睁大眼睛以防“被忽悠”

2023年06月05日08:54 | 来源：证券日报
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今年以来，A股偏弱震荡，触及面值退市公司数量增加，以增持护盘的ST公司和*ST公司明显增多。记者据上市公司公告不完全统计，近一个月以来，已经有11家ST公司和*ST公司发布实际控制人、高管增持公告，而去年同期仅2家。上述11家公司中，有9家公司股价已经低于或接近1元/股。

　　“全面注册制实施以来，ST公司退市压力进一步加大，部分公司股东希望通过增持以及其他并购重组的方式，来重建信心和摆脱困境。”川财证券首席经济学家、研究所所长陈雳对《证券日报》记者表示，从技术上角度来讲，增持有可能会解决短期的问题，但中长期来看，上市公司还是要着眼于高质量发展才能给予投资者更多的信心。

　　增持护盘难改退市命运

　　6月1日晚间，*ST新海发布3份公告，包括公司实际控制人增持超过1%、实际控制人下一步增持计划以及公司面临面值退市风险。

　　股票面临退市风险，上市公司实控人出手增持，护盘意味明显。6月2日，*ST新海涨停，收盘报1.02元/股，面值退市危机暂解。但根据今年1月份证监会下发的行政处罚事先告知书，因2014年至2019年年度报告及2019年半年度报告存在虚假记载，公司2016年至2019年连续4年财务指标可能触及重大违法强制退市指标，退市风险依旧高悬。

　　申万宏源证券首席市场专家桂浩明对《证券日报》记者表示，股价低于或接近1元/股的公司，往往面临大量不确定因素，如巨额坏账、债务风险、诉讼风险等。通过增持来规避退市风险，本身就有很大风险。

　　从实际情况来看，发布增持公告后，多数ST公司股价有不同程度提振，有些公司甚至连续涨停。但是，也有公司股价依旧下跌，无法避免退市局面，如ST美置、*ST宋都，在发布实施增持公告后，依旧触及面值退市指标。

　　公司公告显示，5月30日，ST美置因连续20个交易日的每日收盘价均低于1元，收到深交所终止上市事先告知书。另外，截至6月2日，*ST宋都收盘价为0.58元/股，已连续13个交易日收盘价低于1元，即使后续7个交易日连续涨停，也将因股价连续20个交易日收盘价低于1元而触及交易类退市指标。

　　增持方案可操作性受关注

　　在增持公告密集发布背后，监管部门亦时刻关注，紧盯增持计划的可实施性，以防“忽悠式”增持。如上述*ST新海，在公司发布增持计划当晚，深交所关注函接踵而至，要求公司核查增持主体是否具备完成新一轮增持计划的资金实力，增持计划是否具备可实现性等。

　　此外，对于存在明显问题的增持计划（增持价格偏离公司股价较多），交易所亦及时出手。如深市某*ST公司6月1日发布控股股东及一致行动人增持计划，增持价格设置为不低于0.95元（含）/股。但当日公司收盘价为0.75元/股，已连续12个交易日低于1元/股，如果公司股价不能回升至0.95元/股以上，股东不会出手增持。次日，深交所对公司发布关注函，要求公司详细说明设置本次增持价格不低于0.95元（含）/股的主要考虑、可执行性，并充分揭示相关不确定性风险等。

　　近年来，监管部门对“忽悠式”增持加强监管，除了在方案发布后及时发布关注函，如果上市公司未履行增持承诺或计划，也会收到监管罚单。

　　今年4月份，上交所对山鹰国际控股股东增持承诺延期事项发出监管工作函。根据公司制定的《责任目标考核激励管理办法（2021-2025年）》，因公司2021年未达成责任利润考核目标，控股股东应于4月16日前出资2.7亿元进行二级市场增持，但因资金安排、时间规划因素未能如期实施。

　　“对于损害中小投资者权益以及扰乱市场秩序的违规行为，监管部门打击的力度和强度不会减少。”陈雳表示。

　　华东政法大学国际金融法律学院教授郑彧认为，增持公告本身就是一种特定的信息披露行为，新证券法特别对于大股东、实际控制人的公开承诺纳入了信息披露的要求，相关信息披露义务人需承担信息披露真实、准确、完整的义务。因此，如果上市公司发出公告，但公司或控股股东没有执行，致使投资者遭受损失，需按照新证券法第85条的规定承担相关的赔偿责任。

　　投资者要多“看里子”

　　随着全面注册制实施，资本市场优胜劣汰加速形成。据统计，今年锁定面值退市的公司已经超过10家，将超过2021年高峰（7家），刷新A股面值退市纪录。专家认为，普通投资者不能被增持公告带来的短期股价上涨蛊惑，而要认真研究公司本身情况和基本面，远离“1元股”或退市风险公司。

　　如上述*ST新海，即便暂时脱离面值退市风险，待行政处罚决定正式下发，公司距离重大违法强制退市不远。

　　桂浩明表示，普通投资者要远离股价在1元/股以下的股票。首先，资本市场是公开透明的，公司股价因为严重低估而偏离至1元/股以下的概率比较小，这些公司往往存在经营风险。而且，公司一旦退市，流动性大打折扣，投资者大概率将面临亏损。

　　郑彧表示，影响股价的因素不仅有供求关系，还有最基础的“内在价值”，甚至 “内在价值”的影响应该是超过“供求关系”的。因此，对待大股东或者公司的增持或回购行为，广大投资者不仅应该“看面子”，还应该“看里子”，理性、冷静地看待这些行为。（记者 吴晓璐）

(责编：王仁宏、陈键)
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