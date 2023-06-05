近年来，科创板上市公司队伍快速扩容，市场资金加速流向战略性新兴产业，助力高水平科技自立自强。

Wind数据显示，截至今年5月末，528家科创板上市公司累计IPO募资额达8223.62亿元，平均每家募集资金15.58亿元，集中分布于新一代信息技术产业、生物产业、高端装备制造产业等战略性新兴产业。

值得关注的是，从科创板开市至今，长三角地区始终保持着IPO数量的领先优势。目前，528家科创板上市公司覆盖全国23个省份，近半数来自长三角三省一市，江苏企业数量位居全国首位。

长三角地区IPO数量占半壁江山

科创板开市近四年来，全国各省份IPO数量排名中长三角地区一直处于领先地位。

数据显示，截至5月底，528家科创板上市公司已覆盖全国23个省份，数量排名前五的为江苏102家、上海82家、广东81家、北京71家、浙江46家，合计382家，占比72.35%。

“江苏经济发展水平高，在产业政策、产业链条、科创人才等方面具有显著优势。”工业富联副总经理兼首席法务官解辰阳对《证券日报》记者表示，江苏在产业政策上，大力支持新一代信息技术、高端装备生物医药以及新材料等领域，产业政策方向与科创板定位基本一致；实施“产业强链”政策，小而美的科创企业更容易在省内某一链条上专研发力；科创属性的核心在于人，从人口流动数据上看，南京、苏州等江苏主要城市近年来都是净流入，科创人才流入也是重要原因之一。

长三角地区IPO数量基本占据科创板的半壁江山。截至5月底，长三角三省一市（上海市、江苏省、浙江省、安徽省）合计252家，占比47.73%。而首批25家科创板上市企业中，12家来自长三角，占比48%，与目前基本一致。

“长三角地区在科创板IPO方面保持领先，主要得益于该地区的经济实力、产业结构、创新能力和政策支持等多方面因素。”中国银河研究院策略分析师、团队负责人杨超对《证券日报》记者表示，长三角地区是中国经济最发达的地区之一，拥有众多高新技术产业园区与创新创业基地，吸引了大量科技型企业入驻。该地区拥有众多高校和科研机构，为科创企业提供了丰富的人才资源，叠加政府对科技创新发展给予的大力支持，长三角地区逐渐形成了产业链、人才、政策相协同的发展优势。

杨超进一步表示，长三角地区金融资源丰富，拥有配套的大型金融机构和投资基金，为企业提供了充足的融资支持，推动科创企业源源不断的上市。

未盈利公司青睐第五套上市标准

科创板是最早允许未盈利企业上市的板块，对于不同类型企业设置了不同的上市标准，由于上市条件的多元化与包容性，一批特殊类型优质企业得以上市融资，部分企业已实现盈利，成功“摘U”。

“通过多元、包容的上市标准，推动创新产业结构不断优化，有助于释放科创板企业的发展动力，促进技术与资本的良性循环。”北京市京师律师事务所高培杰律师对《证券日报》记者表示。

数据显示，截至5月底，科创板存在一批特殊类型上市企业，目前已累计有18家公司“摘U”，实现盈利。

杨超认为，包容特色类型企业上市能够为创新型企业提供多元化的融资渠道，有助于缓解该类型企业发展过程中的资金压力；通过融资手段，有助于企业增加研发投入，推动科技成果转化为实际生产力；此外，还丰富了科创板的投资标的，提高了市场的多样性，有助于吸引更多投资者参与资本市场。

截至5月底，51家上市时未盈利企业中，16家为第五套标准上市企业，即“预计市值不低于人民币40亿元，主要业务或产品需经国家有关部门批准，市场空间大，目前已取得阶段性成果。医药行业企业需至少有一项核心产品获准开展二期临床试验，其他符合科创板定位的企业需具备明显的技术优势并满足相应条件”，数量最多。

解辰阳分析称，第五套标准不设置财务指标方面的安排，对营业收入、净利润等均没有要求，可以说是为未盈利的硬科技企业，特别是医疗企业量身定制的一套上市标准。目前采用第五套标准成功上市的科创板公司，基本均属医疗行业。

他进一步表示，选择第五套标准上市企业最多，除了该套标准不设财务指标要求外，国家政策层面支持医疗创新企业上市融资，同时，适用标准有相对明确指引。（记者 邢 萌）

(责编：王仁宏、陈键)

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