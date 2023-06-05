日前，在云南普洱市澜沧拉祜族自治县竹塘乡云山村蒿枝坝、老炭山村哈果吗等村寨的旱地里，拉祜族村民正在地里播种。

“水稻旱种好呢嘛！不用人工浇水，这些谷种也能成活，过些天雨季来了，稻谷苗就长出来了！”老炭山村委会哈果吗村四组村民罗娜右停下播种器告诉记者，“以前我们种老品种旱稻，产量低，不够吃，还要去买米吃。去年开始种新品种旱地水稻，亩产500多公斤，收获的大米吃不完，还送给亲戚家吃。”

哈果吗村四组有22户，全部是拉祜族群众，村小组长罗真保正在旱地里忙碌着组织村民们播种，他告诉记者：“我们祖祖辈辈都种旱稻。去年我们村第一次搞新品种水稻旱种，有3户试种了10多亩。尽管技术没有掌握好，但平均亩产还是比老品种旱稻多了100多公斤。今年全村家家户户都种新品种旱地水稻，一共500多亩。”

云山村委会党总支书记张文清说：“去年中国工程院朱有勇院士团队来推广新品种旱稻，我们村委会试种了450亩，产量高。水稻收了又种冬季马铃薯，今年水稻旱种计划种1200亩，都是多年种植的连片旱地，很多村民来找我想多种些，但名额有限。”

2016年以来，中国工程院院士、云南省科协主席朱有勇率领云南农业大学技术团队，在竹塘乡云山村委会蒿枝坝村建立了科技小院，先后试验推广了冬季马铃薯和林下三七种植，成为帮助直过民族地区澜沧县脱贫摘帽的重要产业。

澜沧县农业技术推广中心负责人表示：“去年全县杂交水稻旱种平均单产372.9公斤，和本地常规旱稻单产140公斤相比，每亩增加232.6公斤，谷子增产166%，节本增效明显，劳动力成本大幅降低。”

水稻旱作在澜沧推广的成功，吸引了5位中国工程院院士和1位中国科学院院士等农科专家前来澜沧考察。中国工程院院士、湖南省农科院党委书记柏连阳去年就到竹塘乡，见证了水稻旱作示范田的丰收场景，此次来考察水稻旱作春播，感慨良多：“朱有勇院士团队推广的水稻旱作，产量高，综合效益高，对于解决山区农民口粮问题、保障国家粮食安全，贡献很大！”

中国工程院院士、西北农林科技大学植保学院学术院长康振生2018年就到澜沧考察朱有勇院士团队推广冬季马铃薯，他告诉记者：“水稻旱作结合当地生产实际，为云南农业的发展提供了一条潜在的发展途径。”

云南省农业农村厅副厅长刘巧泉表示：“2022年云南示范推广了水稻旱作53万亩，覆盖11个州市59个县（市、区），今年云南全省计划推广水稻旱作28.5万亩，在红河、普洱等六州市创建9个省级水稻旱作核心示范样板。”

“云南94%的地区是山区，水稻旱作技术是成熟的，符合云南农业实际，简单易行，老百姓容易接受，我们会进一步给予支持。”云南省科技厅副厅长关鼎禄说。

水稻旱作推广虽然初步成功，朱有勇院士团队始终头脑清醒。

“不是所有地方都可以水稻旱作。”朱有勇院士说，“澜沧的雨季降水时间与水稻的生长周期相同，降雨多，最适合水稻旱作。水稻旱作必须在海拔1900米以下的地区，降雨量超过1000毫米，保证湿润生长。”

“不是所有水稻品种都能旱作。只有很少的水稻品种能在旱地种，目前比较好的品种有滇禾优615、滇禾优918和滇禾优34这3个品种，能抗旱、抗逆。”朱有勇说。

“不是所有人都会旱地种水稻。比如除杂草很关键，靠技术除杂草，只能一点一点地推广，否则就会失败。”朱有勇强调。

针对大部分农户文化素质偏低、语言沟通难等情况，中国工程院、云南农业大学的院士专家对乡农技人员、村干部及种植大户进行集中培训；学员们组成“水稻旱作培训小分队”，走村串寨，教每个农民种植技术，对全乡11个村2703户种植户进行全覆盖培训。

张文清告诉记者：“水稻旱作培训小分队成员是本地人，会讲汉语和拉祜语，他们去推广技术，村民们听得懂。我们经常在微信群里通知村民们何时播种、何时除草，何时施肥。”

记者注意到，专家们在蒿枝坝村示范种植的405亩杂交稻旱种平均亩产690.9公斤，但哈果吗村村民的旱种水稻的平均亩产只有350公斤，差距较大。“差距大的原因，在于农民技术掌握得还不够好，有技术员把关的地区，平均亩产都在500公斤以上，关键要打通最后一公里。”朱有勇坦言。

“农民水稻旱种与专家种的有差距，这很正常，需要加强对农民的技术培训，提高技术的入户率，让农业技术大众化。”柏连阳院士强调，“水稻旱作属于绿色生产，不影响生态环境，符合绿色发展理念。”

“缺水问题是限制农业发展的现实因素，必须有效利用有限的水资源，水稻旱作是根据山区实际探索出的一种成功的种植模式，不仅在云南，在其他相似省份也有很大的推广前景。”康振生院士说。

（记者 张勇 徐鑫雨 见习记者 阮紫嫣）

(责编：王仁宏、陈键)

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