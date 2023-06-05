由工业和信息化部主办的第31届中国国际信息通信展览会4日在京开幕。本届展会以“打通信息大动脉，共创数智新时代”为主题，全面展示信息通信业发展最新成果。

工业和信息化部党组书记、部长金壮龙在开幕论坛上表示，党的十八大以来，我国信息通信业取得了跨越式发展，建成全球规模最大、技术领先的网络基础设施，移动通信网络实现从“3G突破”“4G同步”到“5G引领”的跨越，数字便民实现普惠共享，工业互联网融合应用新业态、新模式蓬勃兴起，迅速发展的信息通信业有效驱动了实体经济数字化、网络化、智能化转型升级，推动了经济社会高质量发展。

金壮龙强调，要优化基础设施布局，加快推动新型信息基础设施体系化发展，提升5G、千兆光网覆盖深度广度，纵深推进电信普遍服务，加快算力基础设施发展。加速信息技术赋能，进一步丰富拓展5G应用场景，深化工业互联网融合应用，大力推进制造业智能化、绿色化、融合化。加快培育新兴产业，持续增强移动通信、光通信等领域全产业链优势，前瞻布局下一代互联网等前沿领域，全面推进6G技术研发，抢占未来发展新优势。深化全球开放合作，携手打造开放、公平、公正、非歧视的发展环境，推动构建网络空间命运共同体，打造互利共赢新生态。 （记者刘坤）

(责编：王仁宏、陈键)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经