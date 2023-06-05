科技日报讯 （记者张梦然）国际能源署（IEA）6月1日表示，由于化石燃料价格高企和能源安全问题推动了太阳能和风能系统的部署，今年可再生能源产能将以创纪录的数字增长。

国际能源署在一份关于该行业的最新报告中表示，2023年全球可再生能源产能预计将增加440吉瓦以上。

“世界将为电力系统增加创纪录的可再生能源数量，这将超过德国和西班牙的总电力容量。”IEA执行董事法提赫·比罗尔在一份声明中说。

该机构补充说，明年全球可再生能源总产能预计将激增至4500吉瓦，相当于中国和美国的总发电量。

中国将巩固其作为该行业增长主要驱动力的地位，将占2023年和2024年全球可再生能源产能增量的55%。

IEA表示，随着欧洲各国加紧努力寻求俄罗斯天然气的替代品，对欧洲可再生能源产能增加的预测将提高40%。

该机构称，新安装的太阳能和风能容量估计在2021年至2023年期间，通过取代更昂贵的化石燃料，为欧盟电力消费者节省1000亿欧元。

太阳能新增将占今年增长的三分之二。太阳能光伏电站正在增长，而更高的电价正在推动“更具财务吸引力”的小型屋顶系统的增长。

德国、意大利和荷兰等主要欧洲市场的新政策支持也推动了增长。

IEA表示，预计风力发电将在经历了低迷的两年后，今年将同比增长70%。

(责编：王仁宏、陈键)

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