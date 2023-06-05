科技日报深圳6月4日电 （记者矫阳）4日，在中海油深圳电厂，由中国航发自主研制的“太行110”重型燃气轮机（代号AGT-110）运行正常。操控室显示屏显示，“太行110”重型燃气轮机已累计运行突破14000当量小时，其中单台运行时数超过7000当量小时。

当天，“太行110”重型燃气轮机在深圳通过产品验证鉴定，标志着这款拥有自主知识产权的110兆瓦级重型燃气轮机通过整机验证，填补了国内该功率等级产品空白。

“太行110”重型燃气轮机是我国首台110兆瓦级的重型燃气轮机，具有启动迅速、综合热效率高、维护简便等优点，可使用燃油、天然气及中低热值气等多种燃料发电，可应用热电联产、天然气调峰电站、联合循环发电等多个领域，还可配合风电、光伏、水电等多种能源耦合供电。与同功率火力发电机组相比，110兆瓦级重型燃气轮机一年可减少碳排放超过100万吨，联合循环一小时发电量超过15万千瓦时，可以满足15000个家庭一天的用电需求。

重型燃气轮机被誉为装备制造业“皇冠上的明珠”，是能源高效转换、洁净利用、多领域应用的核心装备，是工业强国的一个重要标志。因其极高的设计、制造、试验难度，世界上仅有少数国家具备独立自主研制能力；因其极大的经济、科技和军事价值，也成为世界强国竞相发展的重大装备。

燃气轮机与航空发动机工作原理相同，核心部件相似，制造过程相近。中国航发相关负责人介绍，2016年，中国航发成立后，聚焦主责主业，打造了以中国航发燃气轮机有限公司为主体的燃气轮机产业发展平台，运用先进航空发动机的设计、制造和质量管理体系，在“863计划”能源领域重大专项研制成果基础上，全面推进“太行110”改进改型，如期实现技术升级、质量提升、周期缩短等既定目标。

2019年，“太行110”重型燃气轮机被列为国家能源局首批燃气轮机创新发展示范项目，2020年改进型重型燃气轮机总装下线，2022年在中海油深圳电厂启动示范运行。

记者了解到，按照中国航发“小核心、大协作、专业化、开放型”研制理念，“太行110”重型燃气轮机改进改型研制中，集合了国内航空、机械、石油、电力等多行业力量，取得了102项国家专利，突破了重型燃气轮机设计、先进材料制备、整机制造、试验及调试等一系列关键核心技术，建立了具有自主知识产权的重型燃气轮机设计、研制、试验、调试等一批先进研究平台，培养了一支高度专业化的重型燃气轮机设计研发和制造生产人才队伍。

参与“太行110”重型燃气轮机验证的专家表示，重型燃气轮机应用前景广阔，中国航发攻克这一“卡脖子”难题，为推进我国重型燃气轮机产业发展、扭转国外厂商长期占据市场局面奠定了坚实基础。

(责编：王仁宏、陈键)

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