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市场监管总局：破除地方保护和行政性垄断 加快推进全国统一大市场建设

2023年06月05日11:26 | 来源：人民网
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人民网北京6月5日电 （记者杨曦）国务院新闻办公室今日举行国务院政策例行吹风会，介绍建设全国统一大市场有关情况。市场监管总局综合规划司司长朱剑桥表示，破除地方保护和行政性垄断是加快建设全国统一大市场的重点任务和关键举措，自《关于加快建设全国统一大市场的意见》印发以来，市场监管总局在破除地方保护和行政性垄断上持续发力，推动我国市场由大到强转变，取得了积极成效。

具体来看，主要体现在以下三个方面：

一是公平竞争法律制度规则更加完备。高水平完成《反垄断法》修改，将公平竞争审查制度上升为法律规定，进一步完善行政性垄断监管制度，及时修订《制止滥用行政权力排除限制竞争行为规定》，为规范政府不当干预市场行为提供更加清晰的规范指引。研究起草《公平竞争审查条例（征求意见稿）》，已于2023年5月12日向社会公开征求意见，着力完善实施路径，提升制度效能。

二是不当市场干预行为持续规范。全面落实公平竞争审查制度，2022年以来，共审查增量政策措施16.37万件，清理各类存量政策措施45.2万件，废止修订、纠正违反2.04万件，围绕“激发经营主体活力、畅通国内大循环”开展滥用行政权力排除、限制竞争执法专项行动，聚焦市场反映较为集中的公用事业、政府采购、招投标等8个领域。2022年以来，办结78件行政性垄断案件，及时纠正指定交易、妨碍商品要素自由流通等不当市场干预行为，有效促进国内循环畅通。

三是全社会公平竞争共识逐步提升。以“统一大市场公平竞未来”为主题，成功举办首届中国公平竞争政策宣传周，会同中央组织部首次举办“省部级干部深入推进公平竞争政策实施、优化营商环境专题研讨班”，凝聚公平竞争共识，编撰发布中英文版《中国反垄断执法年度报告（2021）》，举办第九届中国公平竞争政策国际论坛，大力培育公平竞争文化。

“下一步，市场监管总局将坚决贯彻落实党的二十大关于破除地方保护和行政性垄断的决策部署，加快推动《公平竞争审查条例》制定工作，组织开展妨碍全国统一大市场和公平竞争的政策措施专项清理，深入开展民生领域反垄断执法专项行动，持续开展竞争倡导，促进商品要素资源在更大范围内畅通流动，加快推进全国统一大市场建设。”朱剑桥说。

(责编：杨曦、吕骞)
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