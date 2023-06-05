人民网北京6月5日电 （记者申佳平）6月3日，未来互联网发展研讨会在中关村科技园丰台园中国互联网络信息中心（CNNIC）新科研楼举行。多位与会专家、企业代表回顾了我国互联网三十年的发展历史，就未来互联网发展进行了深入探讨和交流。

中国工程院院士郑纬民提出，愈发多元复杂的应用场景对计算能力提出了前所未有的需求。通过物理及生态层面的双重互联，算力网络可进一步激发算力服务动能，合理配置、融合和释放算力，降低应用门槛。让算力资源从高不可攀的技术变成普适普惠的服务，推动行业发展，支撑社会民生。

中国工程院院士刘韵洁表示，我国互联网发展要抓住机遇，加强顶层布局，引领全球信息产业技术发展；加快推动标准化，实现互联互通；实现核心标准、芯片、设备的自主可控，建设确定性网络相关产业生态。

中国互联网络信息中心主任曾宇在报告中指出，CNNIC将坚守互联网基础资源领域“国家队”职责使命，持续打造对部支撑“新优势”，筑牢网络安全“新根基”，积蓄技术突破“新动能”，培育创新发展“新活力”，激发智库研究“新亮点”，树立国际合作“新名片”，坚决维护国家互联网基础资源安全，持续完善互联网基础资源管理体系，强化国家顶级域名基础设施建设，深入推进关键核心技术突破，深化国际交流合作，在互联网基础资源发展新征程上，续写新的篇章。

工业和信息化部副部长徐晓兰指出，踏上新时代新征程，面对新形势新要求，CNNIC要持续做好互联网基础资源管理。

一是提高政治站位，扛起使命担当，推动互联网基础资源技术、应用和产业取得新进展。

二是深化新型网络标识及数据标识技术、新型网络寻址解析关键技术等研究，夯实基础底座，打造核心技术制高点。

三是统筹发展和安全，坚持底线思维、极限思维，增强工作主动性，做好风险研判，切实提高网络安全保障能力。

四是加强前瞻性布局，积极参与Web3.0、元宇宙等新型互联网平台应用建设，持续推动基于下一代互联网的基础资源管理技术、架构、平台的发展。

五是构筑良好行业生态，持续完善互联网基础资源全流程管理体系，推进域名应用空间清朗有序，积极参与全球互联网治理研究和交流合作，推动构建网络空间命运共同体。

(责编：申佳平、吕骞)

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