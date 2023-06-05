人民网北京6月5日电 （记者申佳平）在国务院新闻办公室今日举行的政策例行吹风会上，国家发展和改革委员会副主任李春临介绍了全国统一大市场建设相关情况。

他指出，去年，中共中央、国务院《关于加快建设全国统一大市场的意见》（以下简称《意见》）印发实施。文件出台一年多来，各地区各部门认真贯彻落实党中央、国务院决策部署，扎实推进各项重点任务落实落地。

一是组织各地对妨碍统一市场政策措施开展自查清理，废止、修订和纠正了一批妨碍统一市场和公平竞争的政策措施。集中组织宣传引导，营造有利社会氛围。

二是围绕强化市场基础制度规则统一、促进要素和资源市场统一、推进商品和服务市场高水平统一、推进市场监管公平统一，在完善产权、市场准入、公平竞争、信用等方面出台了一批配套政策。

三是重点领域工作取得积极进展，包括全面实行股票发行注册制改革，全面启动深化农村集体经营性建设用地入市试点，全面取消二手车限迁政策，推进全国统一电力市场体系和碳市场、统一开放的交通运输市场建设等。

四是整治了一批突出问题，加大对滥用行政权力排除、限制竞争行为的查处力度，通报了一批违背市场准入负面清单典型案例，在全国范围内开展涉企违规收费问题专项整治。

李春临表示，在各方面共同努力下，建设全国统一大市场取得初步成效，社会共识进一步增强，重点任务的实施路径进一步明确，加快建设全国统一大市场重大改革部署对稳定发展预期、释放市场活力、降低交易成本、促进循环畅通发挥了积极作用。这次国务院常务会议对贯彻落实建设全国统一大市场工作进行了再动员、再部署，要认真落实党中央、国务院决策部署，做建设全国统一大市场的参与者、推动者和实践者，切实把各项任务落到实处。

(责编：申佳平、吕骞)

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