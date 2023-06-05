人民网北京6月5日电 （记者杨曦）国务院新闻办公室今日举行国务院政策例行吹风会，介绍建设全国统一大市场有关情况。商务部市场体系建设司司长周强表示，高效顺畅的流通体系能够在更大范围把生产和消费联结起来，是实现国民经济循环畅通的关键环节，是建设全国统一大市场的重要保障。商务部将深入贯彻党的二十大精神，立足商务工作“三个重要”定位，加快补齐城乡流通发展短板，打造智慧便民的消费载体，促进消费恢复和扩大。

在城市，将提升城市商业能级，打造更多智慧便民的消费场景。推动已有步行街设施改造和业态升级，集聚优质商业资源，打造城市居民的会客厅；统筹推进智慧商圈、智慧商店示范创建，带动传统商业数字化、智能化转型，打造沉浸式、互动式、体验式消费场景；扩大城市一刻钟便民生活圈覆盖范围，加快补齐便民设施短板，提升便利化、标准化、品质化、智慧化水平，打造居民身边的“幸福圈”。通过构建以步行街为引领、智慧商圈为支撑、便民生活圈为基础的城市商业格局，进一步巩固和拓展城市商业资源优势，提升城市商业水平。

在农村，将完善农村流通体系，健全县乡村三级商业网络。在县一级，提升县级物流配送中心功能，发展共同配送，推动一网多用，打造工业品下乡和农产品进城的共同载体。在乡镇一级，改善乡镇商贸中心、集贸市场环境，体现地域特色。在村一级，发展农村新型便民商店，引导电商平台和供应链下沉，拓展日用品销售、快递收发、农资销售、生活缴费等功能，满足农民群众就近便利消费。通过建立完善以县城为中心、乡镇为重点、村为基础的县域商业网络，提升农村商品和服务质量。还要加快发展农产品冷链物流，线上线下结合搭建产销对接平台，持续完善农产品流通骨干网络。

周强介绍，商务部还将深入开展商贸物流高质量发展专项行动和商品市场优化升级专项行动，推进供应链创新与应用示范创建，突破供给约束堵点、卡点、脆弱点，促进上下游、产供销有机衔接，为建设全国统一大市场提供坚强保障。

(责编：杨曦、吕骞)

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