人民网北京6月5日电 （记者申佳平）在国务院新闻办公室今日举行的政策例行吹风会上，国家发展和改革委员会副主任李春临表示，建设全国统一大市场是一项复杂的系统工程。既要拆除制约全国统一大市场建设的“篱笆”，又要培育有利于建设全国统一大市场的“土壤”。

李春临介绍，5月19日，国务院常务会议研究了落实建设全国统一大市场部署总体工作方案和近期举措。会议强调要进一步统一思想、压实责任，自觉在大局下想问题、做工作，坚决打破思维定式，防止本位主义，对推进有关工作部署见效至关重要。

一是深刻认识建设全国统一大市场的重大意义。加快建设全国统一大市场，促进商品要素资源在更大范围畅通流动，有利于充分发挥我国经济纵深广阔的优势，提高资源配置效率，进一步释放市场潜力，更好利用全球先进资源要素，为构建新发展格局、推动高质量发展提供有力支撑。

二是全面理解建设全国统一大市场的科学内涵。《意见》明确提出“加快建设高效规范、公平竞争、充分开放的全国统一大市场”这一核心内涵。高效规范就是要在更大范围内有效配置资源，提高资源配置效率，同时要完善制度规则，进一步厘清政府与市场的边界。公平竞争就是要营造公平竞争的环境，消除妨碍公平竞争的各种因素。充分开放就是要坚持推进高水平开放，增强国内国际两个市场联动，形成国内国际双循环相互促进的发展格局。全国统一大市场是社会主义市场经济下的统一大市场，是充分发挥市场在资源配置中的决定性作用、更好发挥政府作用的统一大市场，是面向全球、充分开放的统一大市场。

三是准确把握建设全国统一大市场的实践要求。建设全国统一大市场是一项复杂的系统工程，要坚持目标导向和问题导向，坚持标本兼治和长短结合。既要针对突出问题集中开展专项治理，拆除制约全国统一大市场建设的“篱笆”；又要久久为功，善于运用改革的思路和办法，进一步健全相关体制机制和配套制度，培育有利于建设全国统一大市场的“土壤”。也就是说，既要拆“篱笆”，又要换“篱笆”滋生的“土壤”。

四是切实压实建设全国统一大市场的工作责任。各地区要正确处理局部和全局的关系，让“小局”服从于“大局”和“全局”，让“小道理”服从于“大道理”，坚决破除地方保护主义，确保落实不打折扣，主动纠治不当市场干预行为。有关部门要坚持主动作为、相向而行，坚决破除本位主义，对本行业、本领域存在的突出问题，狠抓督促整改，出台配套政策，建立抓落实的闭环机制。

(责编：申佳平、吕骞)

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