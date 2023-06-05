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国家发改委：今年将进一步完善市场准入负面清单动态调整机制

2023年06月05日13:46 | 来源：人民网
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人民网北京6月5日电 （记者申佳平）“市场准入制度是社会主义市场经济的基础制度之一，实行统一的市场准入制度是建设全国统一大市场的重要任务。”在国务院新闻办公室今日举行的政策例行吹风会上，国家发展和改革委员会副主任李春临表示，今年将进一步完善市场准入负面清单动态调整机制。

李春临介绍，国家发展改革委会同有关部门扎实推进市场准入制度体系建设，近期工作进展可以总结为以下三个方面。

一是全国统一的市场准入制度体系得到全面确立。实行负面清单管理模式，意味着清单之外的行业、领域、业务，各类经营主体皆可依法平等进入。2018年首版市场准入负面清单制度发布以来，历经三次动态修订，现在实行的是《市场准入负面清单（2022年版）》。实施负面清单制度以来，市场准入管理体系不断完善，妨碍生产要素市场化配置和商品服务流通体制机制障碍进一步破除，有效市场和有为政府结合更好实现。

二是清单落地实施机制不断健全。自2021年第四季度起，建立违背市场准入负面清单案例归集和通报制度，按照“一案一核查、一案一通报”原则，在全国范围内对违背清单有关规定的案例定期进行通报，社会舆论反响积极。自2021年起，分两批指导10个省份试点开展市场准入效能评估，在评估工作机制、工作方案、指标设计、结果运用等方面作出了重要探索和良好示范。

三是放宽准入试点有序推进。先后出台了海南、深圳放宽准入特别措施，在科技创新、医药健康、现代种业、商业航天和新型能源等领域推出了一批具有较高含金量的政策举措，取得了积极成效。

李春临指出，2023年，国家发展改革委将坚持问题导向，聚焦重点领域和关键环节，更好发挥市场准入制度对社会主义市场经济有效运行的作用，进一步完善市场准入负面清单动态调整机制，健全清单落地实施机制，加力破除各类隐性壁垒，探索更加规范高效的放宽市场准入改革路径，推动形成更加健全完善的市场准入制度体系，努力营造更加公平畅通的市场准入环境。

(责编：申佳平、吕骞)
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