人民网北京6月5日电 （记者申佳平）6月5日，在国务院新闻办公室举行的政策例行吹风会上，国家发展改革委副主任李春临表示，将针对当前全国统一大市场建设过程中的突出问题抓紧开展系列专项行动，其中将制定不当市场干预行为防范事项清单。

“一分部署，九分落实。”李春临强调，下一步，国家发展改革委要重点做好以下四个方面工作，争取推动全国统一大市场建设取得实质性进展。

第一，针对当前突出问题抓紧开展系列专项行动。开展妨碍统一市场和公平竞争的政策措施清理，对市场准入和退出、强制产业配套或投资、工程建设、招标投标以及政府采购等领域突出问题开展专项整治，制定不当市场干预行为防范事项清单，建立经营主体反映问题快速响应处理机制等，运用约谈整改、问效评估、案例通报等方式强化制度刚性约束。

第二，加快完善建设全国统一大市场的配套政策。聚焦市场基础制度、市场设施联通、要素和资源市场、商品和服务市场、市场监管等领域，推动加快社会信用体系建设法、公平竞争审查条例、消费者权益保护法实施条例等立法进程，修订市场准入负面清单，研究制定建设全国统一大市场标准指引，推动政策制度体系不断健全。

第三，完善适应建设全国统一大市场的长效体制机制。以构建全国统一大市场为导向，进一步完善财税、统计以及地方政绩考核制度。加强对重大生产力布局的统一规划和宏观指导，强化产业政策统筹，推动构建优势互补、合理分工、高质量发展的区域经济布局和国土空间体系。

第四，切实抓好工作落实。充分发挥全国统一大市场建设部门协调机制作用，加大统筹协调力度，细化责任分工，强化跟踪督促，推动各项举措落实落细、落地见效，及时研究新情况、解决新问题，形成抓落实的合力。

(责编：申佳平、吕骞)

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