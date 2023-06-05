原标题：浦发信用卡再度牵手“上海夜生活节” 以消费篝火点亮申城夜色

夜色铺陈，霓虹闪烁，城市光影映射浦江两岸，“2023上海夜生活节”活力启动，拉开激活消费市场的夏夜引擎。“2023上海夜生活节”以“夜上海，相见不晚”为主题，聚焦“街区、水岸、社群”，做足“水文章”，做优“慢生活”，着力打造滨水夜间经济活力带，丰富夜生活的多样性。浦发信用卡作为“2023上海夜生活节”全程战略合作伙伴，积极响应号召，充分洞悉夜间消费需求，推出“浦发66夜生活消费券”特色主题活动并焕新“浦发五五购物节主题信用卡”核心权益，以优质金融服务点燃城市消费热情，全力助力上海国际消费中心城市建设。

创新特色消费产品 打造城市消费盛宴

消费作为夜间经济增长的重要动能，持续推动城市迸发活力。如何将消费权益与夜间经济发展有机融入？浦发信用卡一方面通过“浦发66夜生活消费券”扩大普惠覆盖的层次与维度，落点市级夜间经济重点地标，全方位满足持卡人对夏夜消费的期待。一方面通过银行业唯一一张“五五购物节”主题信用卡——浦发五五购物节主题信用卡，洞悉年轻客群的时代消费需求，打造专属权益，完成消费体验的优化升级。

据悉，“浦发66夜生活消费券”面额为满1000元减166元，满300元减66元，满66元减16.6元、满26元减6.6元、满16元减0.66元，2023年6月3日到6月24日期间，持卡人可通过“浦大喜奔”APP-“浦发66夜生活消费券活动”页面领取后至指定“2023上海夜生活节”商户消费并使用微信支付绑定浦发信用卡付款，可享受对应优惠。活动覆盖BFC外滩金融中心、前滩太古里、陆家嘴中心L+mall、北外滩来福士、正大广场等近20个商场，超500家商户。

同时，浦发五五购物节主题信用卡关注年轻客群在运动健身及咖啡文化方面的需求，通过设置专属权益为持卡人带来消费回馈。活动期间，新客户激活并使用该卡任意消费一笔即可获得安德玛护腕一对。持卡人使用该卡任意自然月合格消费满666元，即有机会领取6个月咖啡饮品畅饮福袋权益，咖啡饮品畅饮福袋可享瑞幸、Tims、Costa等超多品牌低至3.8折起优惠特权。

践行企业社会责任 推动经济高质量发展

浦发信用卡中心近几年持续助力“五五购物节”并以全程战略合作伙伴的身份为“上海夜生活节”注入金融动能，始终“以客户为中心”，聚焦各项“促消费”业务活动提升本地消费，促进外来消费，做足增量。无论是酣畅对酌的潇洒惬意，商圈购物的心满意足，还是观赏外滩光影秀闪烁的夜间魅力，持卡消费的多重选择性赋予夜间经济多元形式，呈现出别具一格的城市风情。在“2023上海夜生活节”中，浦发信用卡以66生活品牌特色贯穿节庆活动，开展对夜间经济消费领域的深入探索，深度诠释”夜上海，相见不晚“的节庆主题，助力实体经济，普惠持卡人，为上海加快建设国际消费中心城市贡献浦发力量。

《上海市提信心扩需求稳增长促发展行动方案》提出，大力发展首发经济、夜间经济、直播经济，鼓励国有企业所属的商业设施和自有品牌带头开展让利促销活动，发挥引流导入作用。浦发信用卡作为上海本土金融机构，将持续积极响应政策号召，深度践行企业责任，在广阔的消费市场中，充分洞悉消费需求，进行资源整合与行业融合，挖掘金融服务增值空间，积极推动经济高质量发展。

(责编：董童、李源)

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