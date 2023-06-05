人民网北京6月5日电 （记者王仁宏）据水利部消息，黑龙江阁山水库工程近日顺利通过下闸蓄水阶段验收。据悉，工程可在满足防洪、灌溉、供水、发电用水需求下，逐步抬高蓄水位至230米高程。

阁山水库工程是国务院确定的172项节水供水重大水利工程之一，是呼兰河流域防洪控制性工程和水资源配置骨干工程。工程总投资38.52亿元，水库总库容4.04亿立方米，正常蓄水位230米。

工程于2016年开工建设，建成后可新增和改善灌溉面积143.84万亩，年均增加粮食产量3.1亿斤、发电945万度、为当地三个县区供水5671万立方米，将努敏河下游的防洪标准由10年一遇提高到20年一遇，全面改善努敏河流域生态环境。

(责编：王仁宏、吕骞)

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