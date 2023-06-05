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“猛士”迎“归舟” 东风持续助力中国航天梦

2023年06月05日16:31 | 来源：湖北日报
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原标题：“猛士”迎“归舟” 东风持续助力中国航天梦

东风披晨霞，猛士迎归舟。6月4日6时33分，神舟十五号载人飞船返回舱在东风着陆场成功着陆。作为陆上搜救任务的急先锋，东风猛士列阵戈壁，在各种严苛作业环境挑战下，以出色表现完成搜救回收预演，为航天英雄凯旋提供可靠保障，为神舟十五号返回搜救任务高效、顺利进行保驾护航。

东风着陆场是一片约13000平方公里的无人区，地形条件复杂、没有网络信号覆盖，分为东、西两个区域，基本覆盖了各种着陆地形。西区主要以戈壁地形为主，东区地形相对更复杂，有软戈壁、梭梭林、盐碱地、草湖等。为确保东风着陆场的搜救力量早已整装待发。为了实现舱落人到的目标，地面分队配备了很多车辆。

东风猛士作为地面搜救队伍的指挥车、先导车，凭借出色卓越的性能表现，面对东风着陆场多戈壁、沙漠、山地等复杂地形，以及严寒黑夜的特殊环境，表现出极高的可靠性和稳定性，保障搜救任务高效、顺利、圆满完成，迎接航天英雄平安归来。

此前，东风猛士在神舟十二号、神舟十三号、神舟十四号飞船的搜救任务中均作为主要用车，勇担“急行先锋”，出色完成任务；此次，再次承担神舟十五号飞船搜救任务的重要使命，继续发挥其大国重器的使命担当，助力航天事业发展，不负重托。

多年来，东风猛士以卓越的品质和强悍的性能表现，一次次勇担重大任务。在汶川地震、河南洪灾等突发自然灾害中，勇担逆行先锋，为抢险救灾打通 “生命线”，守护人民生命财产安全；在国庆阅兵、维和等任务中，东风猛士一次次通过重大考验，圆满完成任务。（通讯员王怡琳）

(责编：董童、李源)
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