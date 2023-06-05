人民网北京6月5日电 （欧阳易佳）据中国气象局消息，6月5日，中国气象局就汛期气象服务工作进行再部署、再强化、再落实召开视频会议，会议指出，当前我国已进入主汛期和灾害多发期，暴雨、强对流等灾害性天气多发重发，对气象服务提出更高要求。

中国气象局党组书记、局长陈振林表示，要认真研判今年汛期气象服务面临的新形势、新要求、新任务，进一步提高政治站位，充分认识做好汛期气象服务的极端重要性，坚持人民至上、生命至上，不断提升监测精密、预报精准、服务精细水平，切实发挥气象预警先导作用，筑牢气象防灾减灾第一道防线。

会议对近期汛期气象服务工作提出四点要求：

一要有序做好四川省乐山市金口河区永胜乡山体滑坡灾害应急救援气象保障工作。提高思想认识，要把其作为当前紧急且重要的任务，加强气象监测预警，高度关注近期可能出现的降雨、强对流等不利天气对应急救援工作的影响，防止次生灾害发生，最大限度保障人民生命财产安全。

二要加强灾害性天气监测预报预警服务。加强汛期值班值守，主要领导干部要亲自部署，严格落实领导干部带班、值班人员24小时值守制度，保持高度警觉，紧盯天气形势；加强上下联动，进一步强化国—省、省—市—县会商联动机制，主动开展水文、农业气象、人工影响天气等领域的联合会商，提高精准预报能力；及时做好监测预警和气象灾害风险预估，全面提升气象灾害风险定量化预评估水平，做好主汛期灾害隐患排查和防范，努力做到“预警在先、防范在前”；把握当前服务重点，全力以赴做好暴雨、强对流等高影响、灾害性天气监测预报预警，抓紧抓实当前麦收区与全国高考气象服务保障工作。

三要进一步加强部门联动。强化决策服务，做好临灾预警和叫应工作，主动为各级党委、政府快速高效处置提供有效、有用的决策支撑，特别是发布高级别气象预警时，要第一时间叫应各级党委、政府和有关部门负责同志及时采取防范措施；强化与农业农村、水利、自然资源、森林防火等部门的联动，在灾害性天气发生时，第一时间面向社会发布相关预报预警，提醒公众做好相关防御工作。

四要加大灾害性天气科普解读力度，及时向公众传递相关应急避险知识。共建共享科普资源，利用报刊、电视、微博、微信等全媒体渠道将预报信息和科普知识及时传递给老百姓，引导公众知险避险，切实增强公众防范和自救互救能力。

(责编：王震、吕骞)

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